Με ανακοίνωσή του το Λιμενεργατικό Σωματείο του ΟΛΠ, αναφέρει οτι η COSCO ανέστειλε την άφιξη πλοίου κοντέινερ προς το Ισραήλ, το οποίο μεταφέρει στρατιωτικό χάλυβα.

Ύστερα από συνάντηση με τη διοίκηση της COSCO, αποφασίστηκε η ματαίωση της άφιξης του πλοίου «MSC VEGA» στον Πειραιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Λιμενεργατικών Σωματείων του ΟΛΠ έπειτα από συνάντηση που πραγματοποίησαν με την Διοίκηση της COSCO, αυτή δεσμεύτηκε να ματαιώσει την άφιξη του πλοίου «MSC VEGA», το οποίο μετέφερε κοντέινερ, στο οποίο υπήρξε φορτίο στρατιωτικού χάλυβα, με προορισμό το Ισραήλ στον πόλεμο κατά του Ιράν, του Λίβανου και των Παλαιστίνιων.

Η ΠΕΝΕΝ είχε άμεσα αντιδράσει στην αναμενόμενη έλευση του πλοίου καταδικάζοντας κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν οι Ελληνικές πολιτικές. Λιμενικές υποδομές για τα τυχοδιωκτικά και πολεμοχαρή σχέδια των ΗΠΑ-Ισραήλ στον πόλεμο που έχουν εξαπολύσει στην Μέση Ανατολή.

Θεωρούμε νίκη του Λιμενεργατικού και Ναυτεργατικού Κινήματος την αλλαγή ρότας στο πλοίο με το επικίνδυνο φορτίο προς το κράτος δολοφόνο.