Όταν αντιλαμβάνονται άνθρωπο, οι λύκοι απομακρύνονται άμεσα.

Η αγέλη λύκων που έχει εμφανιστεί στο Πανόραμα και τη Θέρμη της Θεσσαλονίκης δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη παρουσία, επισημαίνει σε ανακοίνωση η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ».

Η οργάνωση έχει ενημερωθεί για την παρουσία της αγέλης από τον περασμένο Νοέμβριο. Πρόκειται για πέντε λύκους, που τις βραδινές και πρωινές ώρες προσεγγίζουν αυτές τις περιοχές, αναζητώντας τροφή. Η εμφάνισή τους εκεί ενδέχεται να συνδέεται με τα αγριογούρουνα, που αποτελούν φυσική λεία για τους λύκους, όπως με την παρουσία άλλων ανθρωπογενών τροφικών πηγών, αναφέρει η «Καλλιστώ».

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η συγκεκριμένη αγέλη λύκων κινείται στις αραιοκατοικημένες περιοχές του Πανοράματος και της Θέρμης, αλλά δεν έχει παρουσιάσει εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία. Και αυτό γιατί «στις περιπτώσεις όπου οι λύκοι αντιλαμβάνονται άνθρωπο εκτός οχήματος ή κτιρίου απομακρύνονται άμεσα», αναφέρει η οργάνωση.

«Η παρουσία τους έξω από μονοκατοικίες των παραπάνω περιοχών δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, χωρίς ωστόσο αυτή να κρίνεται επιθυμητή, και για τον λόγο αυτό υλοποιούνται οι επιχειρήσεις απώθησης», συμπληρώνει.

Έως σήμερα έχουν γίνει τρεις επιτυχημένες επιχειρήσεις απώθησης της αγέλης, από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για τον Λύκο της οργάνωσης, σε συνεργασία με τον δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.

«Οι επιχειρήσεις βασίζονται στον εντοπισμό των λύκων σε πραγματικό χρόνο από αέρος και εδάφους, με τη χρήση θερμικού drone και θερμικής κάμερας αντίστοιχα, ενώ μόλις προσεγγίσουν οικίες εκφοβίζονται σε κοντινή απόσταση με την χρήση ειδικών εκτοξευόμενων κροτίδων και ειδικού εκτοξευτήρα», εξηγεί η «Καλλιστώ». Στόχος αυτών των απωθήσεων είναι να συνδέσουν οι λύκοι την παρουσία τους κοντά σε σπίτια με αρνητικά ερεθίσματα και φόβο.

Οι οδηγίες προς τους πολίτες για τους λύκους

Παράλληλα, η οργάνωση καλεί τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, σε περίπτωση «συνάντησης» με τους λύκους, για την πρόληψη κλιμάκωσης του περιστατικού.

- Απαγορεύεται η παροχή τροφής (όπως και σε όλα τα είδη της άγριας πανίδας).

- Απαγορεύεται η εγκατάλειψη νεκρών ζώων και ζωικών υπολειμμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις και ιδιαίτερα κοντά σε εγκαταστάσεις, οικίες, στάνες κ.α..

- Σε βόλτες των σκύλων με τον ιδιοκτήτη τους στην ύπαιθρο, θα πρέπει να προκαλείται κάποιος θόρυβος για να δηλώνεται η παρουσία ανθρώπων που τα συνοδεύουν.

- Σε περίπτωση συνάντησης με λύκο/λύκους και όταν το ζώο/α είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από τα 50 μέτρα, παρακολουθούμε τη συμπεριφορά του/τους (συχνά παρατηρούν τους ανθρώπους από περιέργεια και όχι επιθετική διάθεση) και ποτέ δεν προσεγγίζουμε τα ζώα. Καλούμε το σκύλο μας κοντά μας.

- Σε περίπτωση όπου ο λύκος ή οι λύκοι πλησιάζουν άνθρωπο εκτός οχήματος ή κτιρίου σε απόσταση 30 ή λιγότερων μέτρων, εκφραζόμαστε με επιθετικό τόνο φωνής και επιδεικνύουμε ανάλογη συμπεριφορά.

- Σε περιπτώσεις ή περιόδους όπου έχουν αναφερθεί περιστατικά συχνών εμφανίσεων λύκων σε μια περιαστική περιοχή, προληπτικά δεν αφήνουμε χωρίς επίβλεψη μικρής ηλικίας παιδιά να μετακινούνται ή να παίζουν μόνα τους στο ύπαιθρο. Προφανώς αυτό συνίσταται ως επιθυμητό μέτρο ασφάλειας και για άλλους συνηθέστερους και πιο κοινούς καθημερινούς κινδύνους, όπως η παρουσία αδέσποτων αγελών σκύλων.

- Επίσης παρακαλούνται οι πολίτες για την άμεση ενημέρωση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση παρουσίας λύκου κοντά σε σπίτια ή ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο να εμφανίζονται φωτογραφίες ή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τεκμηριωμένη αυθεντικότητα και χωρίς να έχουν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιες Αρχές.

