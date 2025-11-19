Λύκοι στα προάστια της Θεσσαλονίκης, φοβούνται να κυκλοφορήσουν οι κάτοικοι.

Αγέλη λύκων που φαίνεται να είναι εξοικειωμένη με την ανθρώπινη παρουσία έχει κάνει την εμφάνισή της το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Το περιστατικό παρακολουθεί στενά η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ».

Όπως εξήγησε ο κ. Σπύρος Ψαρούδας, Γενικός Συντονιστής της οργάνωσης, «πρόκειται για τέσσερα ζώα που γνωρίζουμε ότι κατεβαίνουν στην περιοχή. Παρακολουθούμε το θέμα καθώς πρόκειται για άγρια ζώα και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, ώστε να εκφοβιστούν από ομάδα άμεσης επέμβασης και να συνδυάσουν δυσάρεστες εμπειρίες με την παρουσία των ανθρώπων».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dec1t3a5t9m9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην Πυλαία, στο παρελθόν έχουν εμφανιστεί συχνά αγριογούρουνα, ενώ το 2023 η περιοχή και η κοντινή περιοχή του Χορτιάτη είχαν αναστατωθεί από την παρουσία αρκούδας. Πρόσφατα, ένας λύκος τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο έξω από το Πανόραμα, χωρίς να είναι σαφές αν ανήκε στην ίδια αγέλη.

Η κυκλοφορία της αγέλης έγινε αντιληπτή και χθες το πρωί από τηλεοπτικό συνεργείο στην περιοχή κοντά στο CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης). Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, έχουν ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό. Οι ειδικοί συστήνουν στους κατοίκους που κινούνται σε δασώδεις εκτάσεις με κατοικίδια να είναι προσεκτικοί, να μην πλησιάζουν τα άγρια ζώα και να μην τα ταΐζουν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-debwb6ekwiy1?integrationId=40599y14juihe6ly}