Θα συνεχιστούν οι βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα ενώ, με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για 3 συνεχή κύμματα κακοκαιρίας.

Συνεχίζονται και σήμερα οι βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ άλλα δύο κύματα κακοκαιρίας αναμένονται μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου του Alpha, Γιώργου Τσατραφύλλια, μέσα στην εβδομάδα θα μας απασχολήσουν ακόμη δύο κύματα κακοκαιρίας, τα διήμερα Τετάρτη-Πέμπτη και Σάββατο-Κυριακή.

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.

Όσον αφορά τους ανέμους, θα είναι νοτιάδες, με με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη, που θα στραφούν σε βοριάδες. Την Πέμπτη και το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία δεν θα συνδυαστεί με κρύο, καθώς η θερμοκρασία θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Όσον αφορά την Αττική, δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες βροχές, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Η ανάρτηση του Γ. Τσατραφύλλια για τα κύματα κακοκαιρίας

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου, η κακοκαιρία θα συνεχίσει στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στη Κρήτη και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στη Μακεδονία και τη Θράκη αφού θα σημειωθούν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα μέχρι το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και στη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα βαθμιαία αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και μέχρι νωρίς το πρωί σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών νωρίς το πρωί. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 και στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλία και στη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στην Κρήτη 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στα νησιά ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Νότιοι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.