Οι ισχυρές βροχές οδήγησαν στην διακοπή κυκλοφορίας για την ασφάλεια των οδηγών.

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων τέθηκε σε ισχύ σε τμήματα του οδικού δικτύου των Σερρών, του Κιλκίς και της Χαλκιδικής, λόγω των έντονων βροχών και καταιγίδων που σημειώνονται.

Ειδικότερα, στο Κιλκίς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Ευζώνων – Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Πολυκάστρου (συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Πάικου). Εξαιρούνται τα οχήματα με τελικό προορισμό τα χωριά Λιμνότοπος, Άσπρο και Αξιοχώρι.

Στις Σέρρες, διακοπή κυκλοφορίας ισχύει στην επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Καρυδοχωρίου για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Η ανάσχεση των βαρέων οχημάτων πραγματοποιείται στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Σιδηροκάστρου – Καρυδοχωρίου με την επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Χαρωπού.

Επιπλέον, διακόπηκε η κυκλοφορία στην «κοιλάδα» Σιδηροκάστρου, μεταξύ της γέφυρας Σταυρού και της γέφυρας Βαροσίου, για όλα τα οχήματα και τους πεζούς. Η ανάσχεση της κυκλοφορίας γίνεται πριν από τις γέφυρες.

Στη Χαλκιδική, διακοπή κυκλοφορίας σημειώνεται στη δημοτική οδό Ορμύλιας – Βατοπεδίου, καθώς και στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορμύλιας – Βραστάμων.

Σέρρες: Κλειστές οι ιρλανδικές διαβάσεις λόγω κακοκαιρίας

Λόγω των νέων έντονων βροχοπτώσεων που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στην περιοχή, ο Δήμος Σερρών ενημερώνει ότι, για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε από την Πολιτική Προστασία και την Τεχνική Υπηρεσία, η διακοπή κυκλοφορίας στις ιρλανδικές διαβάσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, όπου κρίθηκε απαραίτητο. Οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα παρεμβάσεις όπου χρειαστεί. «Παρακαλούνται οι δημότες και οι οδηγοί να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους στις συγκεκριμένες διαβάσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την ασφάλειά τους» σημειώνει η Δημοτική Αρχή.

