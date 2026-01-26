Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε γύρω ο 46χρονος ο οποίος δολοφόνησε τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε γύρω ο 46χρονος ο οποίος δολοφόνησε τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν το θύμα θανάσιμα μαχαιρωμένο, μέσα στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο έξω από την πολυκατοικία όπου διέμεναν.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 46χρονος ο οποίος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, συνελήφθη μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας όπου απειλούσε ότι θα σκοτώσει και τα δύο αδέλφια του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σκότωσα τους γονείς μου – θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου».

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν οι γείτονες ειδοποίησαν την Άμεση Δράση, βλέποντας τον 46χρονο να επιτίθεται στον ηλικιωμένο πατέρα του.

Είναι η δεύτερη φορά που ο 46χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για δολοφονία καθώς το 2014 είχε μαχαιρώσει μέσα στο μπάνιο του σπιτιού την 59χρονη μητέρα του. Τότε είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 16ετών καθώς είχε κριθεί ότι είχε μειωμένο καταλογισμό λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων του. Μετά την καταδίκη του οδηγήθηκε στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού όπου παρέμεινε για 4 χρόνια και ένα μήνα.

Με διάταξη της Εισαγγελίας Πειραιά αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους το 2018 αλλά διατάχθηκε αυθημερόν η μεταφορά του στο Δρομοκραίτειο καθώς χαρακτηρίστηκε επικίνδυνος. Άγνωστο παραμένει πότε πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαϊτειο, με ποιά διάγνωση και με ποια αιτιολογία.