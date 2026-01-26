Έχουν ήδη ξεκινήσει οι έλεγχοι μετά από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μετά το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κατοικίες.

Σύμφωνα με τον Δήμο, τα κλιμάκια των δημοτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν ήδη ξεκινήσει ελέγχους και θα συνεχίσουν τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να καταγραφεί πλήρως το μέγεθος των καταστροφών.

Μέχρι στιγμής, 162 κατοικίες έχουν δηλωθεί ως πληγείσες, αριθμός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και καθιστά αναγκαία τη συνέχιση των αυτοψιών έως την ολοκλήρωση της καταγραφής όλων των ζημιών.

Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους που δεν πρόλαβαν να δηλώσουν τις ζημιές στην κατοικία τους να αποστείλουν άμεσα τα στοιχεία τους στα email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , αναφέροντας:

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση κατοικίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως επισημαίνεται, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων που επλήγησαν, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Οι προσπάθειες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε κάθε πληγείσα κατοικία να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό και οι δικαιούχοι να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη.