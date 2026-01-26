Παρόμοια καιρικά φαινόμενα -ίδια με των προηγούμενων κακοκαιριών- αναμένεται να πλήξουν τη χώρα μας τις επόμενες ώρες.

Έχουμε πάλι, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σε εξέλιξη ένα κύμα κακοκαιρίας. Αυτά τα κύματα ενδέχεται να δίνουν και τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τοπικά τα φαινόμενα αναμένεται να είναι και πιο ισχυρά, να συνοδεύονται και από δυνατούς ανέμους. Έτσι θα πάει και όλη η εβδομάδα. Από σήμερα Δευτέρα, μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας περιμένουμε συνεχώς μία παρέλαση κυμάτων κακοκαιρίας, τα οποία θα απασχολούν τη χώρα μας, μέρα παρά μέρα.

Για παράδειγμα αυτό το κύμα κακοκαιρίας, ξεκινάει από σήμερα τη δράση του και θα την ολοκληρώσει αύριο Τρίτη. Θα έχουμε μία ανάπαυλα την Τετάρτη και το απόγευμα της Τετάρτης θα έχουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θσ διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή όπου θα πάρουμε μία μικρή ανάπαυλα. Από Κυριακή και πάλι ισχυρό κύμα κακοκαιρίας.

Η ζώνη καταιγίδων αυτή τη στιγμή εκτείνεται από τα βορειότερα τμήματα του Ιονίου Πελάγους, ενώ πλέον έχουν επεκταθεί και στη δυτική Πελοπόννησο. Η ζώνη καταιγίδων θα παρουσιάσει μία μετατόπισει και από τα δυτικά προς τα ανατολικά και θα σαρώσει στην ουσία τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, δίνοντας αρκετές βροχές και καταιγίδες.

Θα φθάσει στο ανατολικό Αιγαίο κοντά στο απόγευμα με τη νύχτα και αύριο θα περιορίσει τη δράση του στην ανατολική και νότια θαλάσσια - παραθαλάσια χώρα για να πούμε οτι παίρνουμε μία ανάσα και να ξαναεπιδεινωθεί ο καιρός από την Τετάρτη και στη συνέχεια, κοντά στο μεσημέρι, πάλι με ανάλογης έντασης κυμάτων κακοκαιρίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, κοντά στα 9 μποφόρ στα πελάγη ενώ η θερμοκρασία θα φθάσει αργά το μεσημέρι έως και 15 βαθμούς στα βόρεια και νότια και ανατολικά κοντά στους 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα δούμε πάλι να περνάει αυτό το κύμα κακοκαιρίας πάνω από την Αττική, με βροχές ακόμη και καταιγίδες. Τοπικά τα φαινόμενα μπορεί να εμφανίζουν μία ένταση. Καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Τα φαινόμενα μπορεί να μην σταματήσουν αλλά θα πέσει η έντασή τους. Οι άνεμοι νοτιάδες, έως και 7 μποφόρ, και ο υδράργυρος έως και 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι βαρύς. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις και ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς Κελσίου. Έντονα χειμωνιάτικο το σκηνικό με αυτό το κύμα κακοκαιρίας.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τρίτη, παίρνουμε μία ανάσα, καθώς θα αρχίσει να περιορίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας προς τα ανατολικά τμήματα και νότια θαλάσσια τμήματα, ατο Αιγαίο, περιοχές της Αττικοβοιωτίας, Πελοποννήσου και Εύβοιας, περιμένουμε τα φαινόμενα εκεί να είναι έντονα.

Το φαινόμενο θα αρχίσει να εξασθενεί αλλά την Τετάρτη το μεσημέρι έρχεται νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει τη χώρα μας από τα δυτικά - βορειοδυτικά και θα διασχίσει ολόκληρη τη χώρα, μέχρι και το τελείωμα της Πέμπτης.

Θα πάρουμε μία ανάσα μέσα στην Παρασκευή και μετά νέο κύμα κακοκαιρίας, με τα χαρακτηριστικά να είναι ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή δυνατοί νοτιάδες, επίπεδα θυέλλης, έντονες και δδυνατές καταιγίδες σε θαλάσσιες περιοχές, ακόμη και σε βουνά.

