Ξεκινάει νέα κακοκαιρία σήμερα η οποία θα χτυπήσει και την Αττική.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Επιπλέον, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού περιλαμβάνει και την Αττική για την οποία προβλέπονται βροχές και έντονες καταιγίδες. Συγγκεριμένα, σε λίγο ώρα (γύρω στις 8 πμ) θα ξεκινήσουν βροχές στην Αττική όπου από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα σημειωθούν καταιγίδες στα περισσότερα προάστια της Αττικής.

Η σημερινή ημέρα θα είναι ιδιαιτέρως βροχέρη καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να σταματήσουν αργά το βράδυ.

To windy με την σειρά του εμφανίζει έντονες καταιγίδες στην Αττική οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και το μεσημέρι. Θα υπάρξει μία μικρή ανάπαυλα ενώ και πάλι αναμένεται να πέσουν καταιγίδες από νωρίς το απόγευμα ( 4 μμ) μέχρι και νωρίς το βράδυ.