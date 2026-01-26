Σοκάρει το παρελθόν του 46χρονου που σκότωσε τον πατέρα του στη Γλυφάδα.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον 46χρονο που το πρωί της Κυριακής σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα, η οποία εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση επικίνδυνων κρατουμένων από το κράτος.

Η νοσηλεία στο Δρομοκαϊτειο - Σκότωσε και τη μητέρα του

Ο δράστης δεν ήταν άγνωστος στις Αρχές. Είχε ήδη καταδικαστεί στο παρελθόν για τη δολοφονία της μητέρας του το 2014, ωστόσο αποφυλακίστηκε μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2018, κάνοντας χρήση του λεγόμενου «Νόμου Παρασκευόπουλου», που επέτρεπε την πρόωρη αποφυλάκιση κρατουμένων υπό προϋποθέσεις. Η κανονική του αποφυλάκιση είχε αρχικά οριστεί για το 2030.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μετά την αποφυλάκισή του υπήρξε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του στο Δρομοκαίτειο, όπου και νοσηλεύθηκε για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Παρά το βαρύ του παρελθόν και τις σοβαρές ενδείξεις ψυχικής αστάθειας, ο 46χρονος βρέθηκε ξανά ελεύθερος, χωρίς να τεθεί υπό ουσιαστική επιτήρηση ή ψυχιατρική παρακολούθηση. Την ευθύνη για την επιτήρησή του είχε αναλάβει ο ίδιος ο πατέρας του, ο οποίος είχε δώσει μάχη για να αποφυλακιστεί ο γιος του και τον φιλοξενούσε στο σπίτι του στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο, ενώ ο δράστης είχε βάλει εκκλησιαστική μουσική δυνατά για να καλύπτει τις κραυγές του πατέρα του.

«Γιε μου πέθανα τώρα, μη με σκοτώσεις άλλο», ήταν τα τελευταία λόγια του πατέρα, πριν πεθάνει.

«Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου»

Το άψυχο σώμα του πατέρα του βρέθηκε μέσα στο πορτ παγκάζ αυτοκινήτου που βρισκόταν μπροστά από την πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα στο αυτοκίνητο και αργότερα ανέβηκαν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν ο 46χρονος, όπου και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του και φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς: «Έχω δύο αδέρφια. Αν με αφήσετε ελεύθερο, θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου».

Αγνόησαν τα σημάδια κινδύνου

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις τεράστιες παραλείψεις των Αρχών. Λίγες μόλις ώρες πριν από τη δολοφονία της μητέρας του το 2014, αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τον δράστη σε τυχαίο έλεγχο να έχει στην κατοχή του μαχαίρια και σουγιά. Παρόλα αυτά, αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να σημάνει συναγερμός για την επικινδυνότητά του.

Λίγες ώρες αργότερα, σκότωσε τη μητέρα του και όταν συνελήφθη, παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα ακατάληπτο κείμενο.

Η υπόθεση αναμένεται να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τα κριτήρια αποφυλάκισης βαρυποινιτών και τη διαχείριση ψυχικά ασταθών κρατουμένων, με την κοινωνία να ζητά πλέον απαντήσεις και ευθύνες.