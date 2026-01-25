Αναλυτικά τα ονόματα.

Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την προεδρία του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή των Αντιστράτηγων Αστυνομίας Γεώργιου Παπαδόπουλου και Νικόλαου Σπυριδάκη:

Κρίθηκαν προακτέοι στον βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω τριάντα δύο (32) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

ΚΟΛΙΩΝΗ Κωνσταντίνα

ΤΣΙΡΙΛΑΚΗΣ Μιχαήλ

ΔΑΡΜΑΣ Γεώργιος

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Παντελεήμων

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας

ΓΟΥΣΙΑΣ Ιωάννης

ΓΚΑΡΗ Αργυρώ

ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Γρηγόριος

ΚΟΥΤΡΑΣ Λάμπρος

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

ΜΠΑΚΑΛΩΝΗΣ Ανάργυρος

ΣΓΟΥΡΟΣ Νικόλαος

ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ Πέτρος

ΚΑΚΟΥΡΗΣ Γεώργιος

ΜΑΤΑΚΟΥΛΙΑΣ Ευστράτιος

ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ Απόστολος

ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ Σπυρίδων

ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Αθανάσιος

ΜΑΣΟΥΡΑΣ Παρασκευάς

ΖΗΝΔΡΟΥ Ζωή

ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ Αντώνιος

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Παναγιώτης

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεώργιος

ΝΕΖΗΣ Ιωάννης

ΕΞΑΡΧΟΣ Νικόλαος

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος

ΠΑΠΑΓΡΙΒΑΣ Κοσμάς

ΣΕΡΒΕΣ Παναγιώτης

ΜΠΑΚΛΕΣΗ Πολυξένη

ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ Θεόφιλος (Υγειονομικός)

ΑΓΓΕΛΟΥ Αριστομένης (Υγειονομικός)

Προάγονται ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, στον βαθμό του Ταξίαρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω είκοσι τρεις (23) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες με άλλο προεδρικό διάταγμα:

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ευάγγελος

ΜΠΟΥΣΚΑΣ Γεώργιος

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ Χρήστος

ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ Γεώργιος

ΝΑΛΙΑΣ Αλύπιος

ΖΗΦΟΣ Αναστάσιος

ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

ΟΠΡΙΑΝΟΣ Αθανάσιος

ΣΤΕΡΓΟΥ Γεώργιος

ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ Ανδρέας

ΠΑΜΠΟΛΛΑΣ Νικόλαος

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Φώτιος

ΑΖΕΛΗΣ Γεώργιος

ΠΑΠΠΑΣ Ιωάννης

ΖΑΡΡΑ Γεωργία

ΤΣΙΧΛΗΣ Παναγιώτης

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ευθύμιος

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

ΔΗΜΟΥ Φωτεινή

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Παναγιώτης

ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία