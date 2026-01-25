Τι αναφέρει ο πρόεδρος του ΔΣΑ σε ανάρτησή του.

Για «κακή νομοθέτηση» μιλά ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας Ανδρέας Κουτσολάμπρος ο οποίος τάσσεται υπέρ της κατάργησης της «φωτογραφικής» για την Όλγα Κεφαλογιάννη τροπολογίας.

Νομικά έωλη θεωρεί, με ανάρτησή του στο fb ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας Ανδρέας Κουτσολάμπρος την επίμαχη τροπολογία που ψηφίστηκε, χωρίς καμία διαβούλευση, καθιερώνοντας νέο ένδικο μέσο για το θέμα της γονικής μέριμνας, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων καθώς χαρακτηρίστηκε «φωτογραφική» για την Όλγα Κεφαλογιάννη στην αντιδικία της με τον πρώην σύζυγό της Μίνωα Μάτσα για το θέμα των ανήλικων παιδιών τους.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος θα αξιολογήσει νομικά τη συγκεκριμένη τροπολογία, ωστόσο ο κ. Κουτσολάμπρος εκφράζει ξεκάθαρα την άποψή του πως «δεν μπορεί να σταθεί» και θα πρέπει να καταργηθεί.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΔΣΑ αναφέρει στην ανάρτησή του.

«Η κακή νομοθέτηση:

-24/11/2025 αναρτάται στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και παραμένει εκεί μέχρι την 8/12/2025. Περιλαμβάνει 103 άρθρα, μεταξύ των οποίων όχι και την τροποποίηση του άρθρου 1536 ΑΚ.

- 9/12/2025 κατατίθεται στη Βουλή το άνω σχέδιο νόμου με 134 πλέον άρθρα, μεταξύ των οποίων και η τροποποίηση της επίμαχης διάταξης στο άρθρο 109, ενώ πολλές διατάξεις είναι άσχετες με το κύριο αντικείμενο του Νόμου (άρθρο 74 Σ).

- Συνεπώς για 30 περίπου άρθρα δεν υπήρξε καμία διαβούλευση.

- Για την επίμαχη και κακογραμμένη διάταξη έχουν γράψει πολλά και ορθά έγκριτοι συνάδελφοι και καθηγητές, με κυριότερο κατά τη γνώμη μου τη σύγχυση που προκαλείται κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίάς σε ανώτερο βαθμό, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η μη ύπαρξη μεταβατικής διάταξης για μια τόσο σημαντική αλλαγή σε Κώδικα.

Ζήτησα χτες από τη Νομική Υπηρεσία του ΔΣΑ εμπεριστατωμένη νομική εισήγηση, προκειμένου να τη φέρω στη Συντονιστική και στο ΔΣ του ΔΣΑ. Θεωρώ πως η διάταξη αυτή δεν μπορεί να σταθεί και θα πρέπει ως Δικηγορικό Σώμα να ζητήσουμε άμεσα την κατάργησή της».