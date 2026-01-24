Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 45 άτομα ενώ κάποιοι έχουν μεταφερθεί προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Ικαρίας.

Τις σορούς ενός 4χρονου αγοριού και μιας γυναίκας εντόπισαν τα πλωτά μέσα που συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων μετά την αποβίβαση περίπου 50 μεταναστών στην περιοχή Περδίκι Ικαρίας.

Όπως έγινε γνωστό, ελικόπτερο του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή εντόπισε τη σορό γυναίκας στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του αεροδρομίου της Ικαρίας. Ακολούθησε περισυλλογή της από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, σε απόσταση περίπου δύο ναυτικών μιλίων βόρεια του νησιού και στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε στο Καρλόβασι.

Στις έρευνες παίρνουν μέρος ένα πλωτό ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος, ένα περιπολικό σκάφος, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μεταξύ των διασωθέντων είναι γυναίκες και παιδιά. Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το σκάφος αποβίβασε τους επιβαίνοντες κοντά σε βραχώδη ακτή στην περιοχή Περδίκι, ωστόσο κάποιοι από αυτούς δεν κατάφεραν να βγουν στην ακτή.

Οι έρευνες συνεχίζονται.