Στις 21:00 η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot.

Μεγάλη κλήρωση ξανά απόψε από το Eurojackpot, το οποίο μοιράζει το ποσό των 52 εκατ. ευρώ.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει και λίγο μετά τις 21:00 θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς, αλλά και τον πίνακα κερδών.

Σημειώνεται ότι οι κληρώσεις του EUROJACKPOT πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 21:00 το βράδυ και μετά, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

Στόχος του είναι η σωστή πρόβλεψη 5 αριθμών (από 50) στο πάνω μέρος και 2 αριθμοί (από 12) στο κάτω μέρος. Παίζεται είτε με απλές στήλες, είτε με συστήματα (πλήρη ή τυποποιημένα).