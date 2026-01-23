Προσωρινή λύση στο ενδεχόμενο ζήτημα λειψυδρίας φαίνεται να έδωσε η κακοκαιρία.

Η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα προκάλεσες εκτεταμένες καταστροφές και προβλήματα, αφαιρώντας και δύο ανθρώπινες ζωές.

Ωστόσο, ο τεράστιος όγκος νερού που έπεσες γέμισε τους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ, αυξάνοντας σημαντικά τα αποθέματα, τα οποία μέχρι πρότινος έγειραν ανησυχίες ακόμα και για τη πιθανότητα λειψυδρίας.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 20/1 έως τις 23/1 αυξήθηκε ως εξής:

Μαραθώνας: από 19.403.000 σε 23.440.000 κυβικά

Μόρνος: από 254.111.000 σε 260.092.000 κυβικά

Υλίκη: από 144.367.000 σε 145.777.000 κυβικά

Πόσα κυβικά μέτρα ετησίως χρειάζεται η Αττική

Ο νομός Αττικής, ο οποίος πληθυσμιακά αγγίζει τους 4 εκατομμύρια ανθρώπους (3.814.064 άτομα σύμφωνα με την απογραφή του 2021) χρειάζεται ετησίως περίπου 400 εκατομμύιρια λίτρα νερού για να καλυφθούν βασικές ανάγκες.

Παρά τις βροχές και τα χιόνια, σε περίπτωση μακράς περιόδου ανομβρίας τα υπάρχοντα αποθέματα θα κρατούσαν το πολύ για ένα χρόνο.

Τα αποθέματα νερού στις 1/1/2025

Τα αποθέματα νερού στις 1/1/2026

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη σειρά του, προκειμένου να αποφευχθεί μία κρίση λειψιδρίας στην πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές της χώρας έλαβε μια σειρά από μέτρα προς υλοποίηση μέσα στο 2026.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο της συντονισμένης στρατηγικής της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε πανελλαδικό επίπεδο, ενέκρινε την υλοποίηση 42 έργων διαχείρισης υδατικών πόρων, συνολικού προϋπολογισμού 75.556.121,75 ευρώ.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025 του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως η κατασκευή και ο εκσυγχρονισμός μονάδων αφαλάτωσης, η αναβάθμιση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, καθώς και έργα αξιοποίησης πηγαίων υδάτων, μεταξύ των οποίων αγωγοί μεταφοράς και ταχυδιυλιστήρια.

Αναλυτικά ο πίνακας με τα έργα όπως ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας