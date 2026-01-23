Η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα προκάλεσες εκτεταμένες καταστροφές και προβλήματα, αφαιρώντας και δύο ανθρώπινες ζωές.
Ωστόσο, ο τεράστιος όγκος νερού που έπεσες γέμισε τους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ, αυξάνοντας σημαντικά τα αποθέματα, τα οποία μέχρι πρότινος έγειραν ανησυχίες ακόμα και για τη πιθανότητα λειψυδρίας.
Πιο συγκεκριμένα, από τις 20/1 έως τις 23/1 αυξήθηκε ως εξής:
- Μαραθώνας: από 19.403.000 σε 23.440.000 κυβικά
- Μόρνος: από 254.111.000 σε 260.092.000 κυβικά
- Υλίκη: από 144.367.000 σε 145.777.000 κυβικά
{https://exchange.glomex.com/video/v-dfw19ivsofsh?integrationId=40599y14juihe6ly}
Πόσα κυβικά μέτρα ετησίως χρειάζεται η Αττική
Ο νομός Αττικής, ο οποίος πληθυσμιακά αγγίζει τους 4 εκατομμύρια ανθρώπους (3.814.064 άτομα σύμφωνα με την απογραφή του 2021) χρειάζεται ετησίως περίπου 400 εκατομμύιρια λίτρα νερού για να καλυφθούν βασικές ανάγκες.
Παρά τις βροχές και τα χιόνια, σε περίπτωση μακράς περιόδου ανομβρίας τα υπάρχοντα αποθέματα θα κρατούσαν το πολύ για ένα χρόνο.
Τα αποθέματα νερού στις 1/1/2025
Τα αποθέματα νερού στις 1/1/2026
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη σειρά του, προκειμένου να αποφευχθεί μία κρίση λειψιδρίας στην πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές της χώρας έλαβε μια σειρά από μέτρα προς υλοποίηση μέσα στο 2026.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο της συντονισμένης στρατηγικής της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε πανελλαδικό επίπεδο, ενέκρινε την υλοποίηση 42 έργων διαχείρισης υδατικών πόρων, συνολικού προϋπολογισμού 75.556.121,75 ευρώ.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025 του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως η κατασκευή και ο εκσυγχρονισμός μονάδων αφαλάτωσης, η αναβάθμιση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, καθώς και έργα αξιοποίησης πηγαίων υδάτων, μεταξύ των οποίων αγωγοί μεταφοράς και ταχυδιυλιστήρια.
Αναλυτικά ο πίνακας με τα έργα όπως ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
|Α/Α
|Δήμος
|Τίτλος
|Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ (συνεισφορά ΕΠΑ) (€)
|1
|Φούρνων Κορσέων
|Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 300m3/ημέρα
|300.000,00
|2
|Παξών
|Μονάδα Αφαλάτωσης δυναμικότητας 300m3/ημέρα
|300.000,00
|3
|Καρπάθου
|Τρεις μονάδες αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 2300 m3/ημέρα
|2.800.000,00
|4
|Ιθάκης
|Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 m3/ημέρα
|330.000,00
|5
|Κέας
|Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 200 m3/ημέρα
|260.000,00
|6
|Αλοννήσου
|Μονάδες Αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 800m3/ημέρα και δεξαμενή αποθήκευσης νερού
|780.000,00
|7
|Λέρου
|Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 1000m3/ημέρα
|1.000.000,00
|8
|Πάτμου
|Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600m3/ημέρα
|600.000,00
|9
|Λειψών
|Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 300 m3/ημέρα
|300.000,00
|10
|Μεγανησίου
|Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600m3/ημέρα
|600.000,00
|11
|Λεβαδέων
|Ανόρυξη τριών γεωτρήσεων
|200.000,00
|12
|Ύδρας
|Αντικατάσταση αγωγού αφαλάτωσης
|620.000,00
|13
|Βέλου-Βόχας
|Δράσεις αντιμετώπισης λειψυδρίας (αγωγός μεταφοράς νερού και ταχυδιυλιστήριο)
|3.100.000,00
|14
|Νάξου και Μικρών κυκλάδων
|Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000m3/ημέρα
|1.800.000,00
|15
|Πόρου
|Δύο μονάδες αφαλάτωσηςδυναμικότητας 600m3/ημέρα έκαστη
|1.200.000,00
|16
|Κύμης-Αλιβερίου
|Εμπλουτισμός ζώνης υδροδότησης Αλιβερίου μέσω καταθλιπτικού αγωγού (εξωτερικό υδραγωγείο κ.α.)
|1.750.000,00
|17
|Σπετσών
|Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600m3/ημέρα
|500.000,00
|18
|Βόρειας Κέρκυρας
|Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600m3/ημέρα
|400.000,00
|19
|Σερρών
|Επεμβάσεις προς αποκατάσταση της υδροδότησης (μονάδες επεξεργασίας νερού, γεωτρήσεις κ.α.)
|2.500.000,00
|20
|Αμοργού
|Βελτίωση Υποδομών ύδρευσης (αφαλάτωση, δίκτυο ύδρευσης, αγωγός κ.α.)
|2.410.000,00
|21
|Βέλου-Βόχας
|Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.000 m³/ ημέρα
|1.550.000,00
|22
|Ζακύνθου
|Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης
|1.999.999,72
|23
|Χερσονήσου
|Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και γεωτρήσεις
|1.170.000,00
|24
|Σητείας
|Έργα αντιμετώπισης λειψυδρίας (γεωτρήσεις, αγωγοί κ.α.)
|720.000,00
|25
|Ιεράπετρας
|Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων, εξωτερικό δίκτυο κ.α.
|1.110.000,00
|26
|Κυθήρων
|Δίκτυα διασύνδεσης υποδομών ύδρευσης
|1.350.000,00
|27
|Χίου
|Έργα αντιμετώπισης λειψυδρίας (Αγωγός, αφαλατώσεις κ.α.)
|900.000,00
|28
|Αστυπάλαιας
|Συνοδά έργα αφαλάτωσης
|250.000,00
|29
|Φολεγάνδρου
|Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m3/ ημέρα
|600.000,00
|30
|Κύθνου
|Δύο μονάδες αφαλάτωσης δυναμικότητας 300 m3/ημέρα έκαστης
|500.000,00
|31
|Ψαρών
|Δεξαμενή αποθήκευσης χωρητικότητας 1.000 m3.
|150.000,00
|32
|Φαιστού
|Ενίσχυση υδροδοτικών υποδομών (υδρευτικές γεωτρήσεις, δίκτυα κ.α.)
|514.000,00
|33
|Σουλίου
|Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
|2.195.000,00
|34
|Ακτίου-Βόνιτσας
|Ενίσχυση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και ζώνες προστασίας σημείων υδροληψίας
|1.000.000,00
|35
|Φιλιατών
|Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης & συντήρηση δεξαμενής και αντλιοστασίου
|1.200.000,00
|36
|Αλοννήσου
|Νέα εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης
|1.103.930,00
|37
|Δυτικής Μάνης
|Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.000 m³/ημέρα
|694.400,00
|38
|Ερμιονίδας
|Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.000 m³/ημέρα
|806.000,00
|39
|Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας
|Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης
|1.599.992,03
|40
|Άνδρου
|Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m3/ ημέρα
|892.800,00
|41
|Βόλου
|Έργα αξιοποίησης πηγαίων νερών (αγωγοί, ταχυδιυλιστήριο κ.α.)
|25.000.000,00
|42
|Συκεών-Νεαπόλεως και Πυλαίας-Χορτιάτη
|Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης
|8.500.000,00
|Σύνολο
|42
|75.556.121,75