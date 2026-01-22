Υποβλήθηκαν 943 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν στη μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων 2025 σε 3.694 εργαζόμενους.

Υποβλήθηκαν 943 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν στη μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων 2025 σε 3.694 εργαζόμενους. Μετά από τη μεσολάβηση της Επιθεώρησης Εργασίας, 420 επιχειρήσεις επέδειξαν συμμόρφωση. Διενεργήθηκαν 423 εργατικές διαφορές - μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών - και καταβλήθηκαν σε 2.313 εργαζόμενους τα οφειλόμενα ποσά (1.223.272 ευρώ).

Σε 47 περιπτώσεις μη καταβολής, υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία και στα Αστυνομικά Τμήματα, για την κίνηση της διαδικασίας του αυτοφώρου.