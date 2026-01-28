Την ώρα που πέντε γυναίκες εργάτριες στη «Βιολάντα» έχασαν τη ζωή τους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επέλεξε να επιτεθεί όχι στις αιτίες της τραγωδίας, αλλά σε όσους μιλούν γι’ αυτές, κατηγορώντας εργαζόμενους, κόμματα και δημοσιογράφους για «εργαλειοποίηση» καταγγέλλει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.
Παράλληλα σημειώνεται ότι η κυβέρνηση αποποιείται τις ευθύνες της, υποβαθμίζοντας τις ανθρώπινες ζωές στη δουλειά. Η πραγματικότητα καταγράφεται στην ανακοίνωση των ίδιων των εργαζομένων της Επιθεώρησης Εργασίας, που αναφέρει:
- Το 2025 ήταν μία από τις πιο μαύρες χρονιές για την ασφάλεια στην εργασία, με 201 νεκρούς εργαζόμενους και εκατοντάδες σοβαρά τραυματίες.
- Μόλις το 30–40% των εργατικών ατυχημάτων καταγράφεται επίσημα, καθώς πολλοί κλάδοι εξαιρούνται από τα στατιστικά.
- Για κάθε θανατηφόρο ατύχημα αντιστοιχούν 6 θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες, που δεν καταγράφονται.
- 233 επιθεωρητές καλούνται να ελέγξουν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.
- Σε νομούς όπως Τρίκαλα και Καρδίτσα, 4 επιθεωρητές ελέγχουν πάνω από 12.000 επιχειρήσεις.
Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι τα εργατικά δυστυχήματα δεν είναι «ατυχήματα», αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών: 13ωρα ωράρια, εντατικοποίηση, υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, περιορισμένος έλεγχος, και αντιμετώπιση της ανθρώπινης ζωής ως κόστος. Η Νέα Αριστερά καλεί την κυβέρνηση να αποδεχτεί άμεση συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, με συμμετοχή αρμόδιων φορέων, για ουσιαστικό διάλογο και μέτρα πρόληψης.
Όπως καταλήγει η ανακοίνωση: «Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι κόστος. Είναι δικαίωμα.»