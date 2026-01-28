Η Νέα Αριστερά καλεί την κυβέρνηση να αποδεχτεί άμεση συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, για ουσιαστικό διάλογο και μέτρα πρόληψης.

Την ώρα που πέντε γυναίκες εργάτριες στη «Βιολάντα» έχασαν τη ζωή τους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επέλεξε να επιτεθεί όχι στις αιτίες της τραγωδίας, αλλά σε όσους μιλούν γι’ αυτές, κατηγορώντας εργαζόμενους, κόμματα και δημοσιογράφους για «εργαλειοποίηση» καταγγέλλει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα σημειώνεται ότι η κυβέρνηση αποποιείται τις ευθύνες της, υποβαθμίζοντας τις ανθρώπινες ζωές στη δουλειά. Η πραγματικότητα καταγράφεται στην ανακοίνωση των ίδιων των εργαζομένων της Επιθεώρησης Εργασίας, που αναφέρει:

Το 2025 ήταν μία από τις πιο μαύρες χρονιές για την ασφάλεια στην εργασία, με 201 νεκρούς εργαζόμενους και εκατοντάδες σοβαρά τραυματίες.

Μόλις το 30–40% των εργατικών ατυχημάτων καταγράφεται επίσημα, καθώς πολλοί κλάδοι εξαιρούνται από τα στατιστικά.

Για κάθε θανατηφόρο ατύχημα αντιστοιχούν 6 θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες, που δεν καταγράφονται.

233 επιθεωρητές καλούνται να ελέγξουν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

Σε νομούς όπως Τρίκαλα και Καρδίτσα, 4 επιθεωρητές ελέγχουν πάνω από 12.000 επιχειρήσεις.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι τα εργατικά δυστυχήματα δεν είναι «ατυχήματα», αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών: 13ωρα ωράρια, εντατικοποίηση, υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, περιορισμένος έλεγχος, και αντιμετώπιση της ανθρώπινης ζωής ως κόστος. Η Νέα Αριστερά καλεί την κυβέρνηση να αποδεχτεί άμεση συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, με συμμετοχή αρμόδιων φορέων, για ουσιαστικό διάλογο και μέτρα πρόληψης.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση: «Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι κόστος. Είναι δικαίωμα.»