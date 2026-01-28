Στο σκέλος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε πως «προφανώς δεν υπάρχει τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και δεν γίνονται έλεγχοι».

«Οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης για το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της "Βιολάντα" είναι αδιαμφισβήτητες», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στο Kontra Channel.

«Το 2025 είχαμε ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων με τουλάχιστον 201 νεκρούς εργαζόμενους και πάνω από 300 σοβαρά εργατικά ατυχήματα. Τα πράγματα δυστυχώς πάνε από το κακό στο χειρότερο. Η κυβέρνηση αντί να κοιτάξει το πρόβλημα κάνει προπαγάνδα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ενώ χάνονται ανθρώπινες ζωές», σημείωσε.

«Δεν υπάρχει σοβαρός μηχανισμός καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια. Τα συνδικάτα το καταγγέλλουν και έχουν καταγράψει περιστατικά. Τα φέραμε στη Βουλή και το υπουργείο Εργασίας τα αμφισβήτησε λέγοντας ότι δεν ισχύουν και πως τα εργατικά ατυχήματα μειώνονται. Ο κατάλογος της ΟΣΕΤΕΕ είναι εκεί. Αν ο κ. Καραγκούνης και η κ. Κεραμέως τον αμφισβητούν να βγουν και να πουν συγκεκριμένα τι από αυτά δεν είναι εργατικό δυστύχημα και ατύχημα», πρόσθεσε.

«Το ΣΕΠΕ από το 2019 και μετά έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ. Η εκπρόσωπος των επιθεωρητών υγείας και ασφάλειας είπε στη Βουλή ότι η υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη κατά 50% και θα πως θα πρέπει να περάσουν 10 χρόνια ώστε ένας επιθεωρητής να ελέγξει από μία φορά τις επιχειρήσεις που του αντιστοιχούν. Η μετατροπή του ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή δεν ενισχύει την προστασία των εργαζομένων, ούτε τον έλεγχο των επιχειρήσεων, ούτε την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Αντιθέτως, τα υποβιβάζει γιατί δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη», επισήμανε.

«Η ασφάλεια των εργαζομένων συνίσταται σε δύο κλάδους: Ο ένας είναι οι όροι εργασίας, δηλαδή τα ωράρια, η εντατικοποίηση ή μη της δουλειάς, τα μέσα ατομικής προστασίας. Ο άλλος είναι τι γίνεται με τι εγκαταστάσεις, αν τηρούνται τα πρωτόκολλα, αν υπάρχουν τα πιστοποιητικά, αν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό για να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις, αν υπάρχει πυρασφάλεια. Και οι δύο κλάδοι είναι αναγκαίο να ελέγχονται για το αν τηρούνται αυτά που θα πρέπει να ισχύουν», ανέφερε.

Και στα δυο αυτά ζητήματα, συνέχισε, «υπάρχει μία ραγδαία επιδείνωση τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση νομοθετεί και υποβιβάζει τις συνθήκες και τους όρους εργασίας, όπως έκανε με το 13ωρο, ενώ τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν όταν τεντώνεται ο χρόνος εργασίας, στις υπερωρίες, όταν ο εργαζόμενος είναι κουρασμένος και πιο ευάλωτος».

Στο σκέλος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, τόνισε, «προφανώς δεν υπάρχει τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και δεν γίνονται έλεγχοι. Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων κατήγγειλε ότι και για τη συγκεκριμένη επιχείρηση είχε επισημάνει πως υπήρχαν προβλήματα. Λέει ότι πήγε το ΣΕΠΕ και ζητεί να βγει στη δημοσιότητα το τι κατέγραψε. Και, βέβαια, αν κατέγραψε κάποιο πρόβλημα το θέμα είναι αν πήγε και για επανέλεγχο».

Η κ. Αχτσιόγλου υπογράμμισε ότι «η συνέχιση της διακυβέρνησης της ΝΔ και της πολιτικής που ασκεί είναι το χάος για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών. Δεν μιλάμε απλά για μία κυβέρνηση, μιλάμε για καθεστώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει χώρος για σύμπραξη, συνέργεια και συμμαχία των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, στη βάση προγραμματικών θέσεων, ώστε να δημιουργηθεί ισχυρός αντίπαλος πόλος στη ΝΔ».