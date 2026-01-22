Νέα κακοκαιρία αναμένεται από την Κυριακή με βροχές, καταιγίδες και χιόνια, κυρίως στα ορεινά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha Γιώργο Τσατραφύλλια από την Κυριακή θα έρθει ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο που θα φέρει αρκετές βροχές και χιόνια στα ορεινά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv4cgyyvfht?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα τώρα με το προγνωστικό μοντέλο windy, το μεσημέρι της Κυριακής, από τα δυτικά θα έρθει ένα βαρομετρικό χαμηλό που αρχικά από το βράδυ θα επηρεάσει την δυτική Ελλάδα με έντονες καταιγίδες. Την Δευτέρα η κακοκαιρία θα μετακινηθεί ανατολικά και θα επηρεάσει περιοχές της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου ενώ από, το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να έχει φτάσει στην Αττική που θα δοκιμαστεί και πάλι από ισχυρές καταιγίδες.

Από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας καταιγίδες θα πέσουν σε Κυκλάδες και νησιά νοτιοανατολικού Αιγαίου φαινόμενα που θα παραμείνουν μέχρι και το βράδυ της Τρίτης.