Φονική αποδείχθηκε η κακοκαιρία που έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, δεκάδες περιστατικά πλημμυρών και εγκλωβισμών, σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και εκτεταμένες ζημιές. Η Αττική, η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα και η Ήπειρος βρέθηκαν στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων, με τις Αρχές να παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Άνω Γλυφάδα, όπου μια 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν έπεσε πάνω της όχημα που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου 14. Η σορός της εντοπίστηκε κάτω από αυτοκίνητο, απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Θανατηφόρο περιστατικό καταγράφηκε στο Παράλιο Άστρος, όπου ένας 52χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του όταν έπεσε στη θάλασσα, στην προσπάθειά του να δέσει σκάφος εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σημειώνεται πως λίγο πριν τα μεσάνυχτα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Νέας Μάκρης για υπερχείλιση του Μεγάλου Ρέματος, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Δημαρχείο Ραφήνας.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Αττικής. Στην Άνω Γλυφάδα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, με φερτά υλικά και μεγάλες πέτρες να καταλήγουν σε κεντρικούς οδικούς άξονες, κάδους απορριμμάτων να παρασύρονται και να καρφώνονται σε οχήματα, ενώ λεωφορείο ακινητοποιήθηκε στην άνοδο δρόμου λόγω της έντασης των νερών.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στην υπόγεια διάβαση της οδού Σπύρου Λούη, συσσωρευμένα νερά κάλυψαν σχεδόν πλήρως οχήματα που ακινητοποιήθηκαν. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι οδηγοί κατάφεραν να εξέλθουν μόνοι τους.

Στον Κάλαμο, οικογένεια τεσσάρων ατόμων απεγκλωβίστηκε από κατοικία κοντά στο ρέμα της Ρεβυθιάς, ενώ αποκλεισμένες παρέμειναν οι περιοχές Κυψέλη, Αγία Μαρίνα, Ποσειδωνία και Άγιος Ανδρέας Αγκώνα.

Στον Ωρωπό, η συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο από το Μαρκόπουλο προς τον Κάλαμο. Παράλληλα, αναφέρθηκαν εγκλωβισμοί οδηγών, με τα συνεργεία του δήμου, της Περιφέρειας Αττικής και της Πυροσβεστικής να επιχειρούν σε κρίσιμα σημεία.

Στον Ασπρόπυργο, η επικίνδυνη άνοδος της στάθμης του ρέματος Αγίου Ιωάννη οδήγησε στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, με κατοίκους να απομακρύνονται προσωρινά από τα σπίτια τους. Αργότερα, η στάθμη υποχώρησε σε ασφαλή επίπεδα και οι κάτοικοι άρχισαν να επιστρέφουν.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από χθες το πρωί έως και σήμερα στις 18:00, το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε συνολικά 603 κλήσεις στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Αττικής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πλημμύρισε ο σταθμός του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο, ενώ τέθηκαν εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα στη Γραμμή 1 του Μετρό. Παράλληλα, προβλήματα σημειώθηκαν στη Γραμμή 7 του Τραμ, κυρίως σε περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ το βράδυ της Τετάρτης, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς.

Επίσης, στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις περιοχές του Πειραιά και της Γλυφάδας και εκτός λειτουργίας παραμένει μόνο η στάση Ασκληπιείο Βούλας.

Ακινητοποιήθηκε επίσης αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα – Αθήνα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δεκέλειας, με τους 30 επιβάτες να μεταφέρονται στον προορισμό τους με λεωφορεία. Αργότερα το βράδυ, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα – Δεκέλεια – Αθήνα αποκαταστάθηκε και τα δρομολόγια άρχισαν να ομαλοποιούνται σταδιακά.

Πού χτυπάει σήμερα η κακοκαιρία

Για τρίτη ημέρα επελαύνει η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, μετά τη δύσκολη χθεσινή με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που είχε ως αποτέλεσμα και τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Τα φαινόμενα εντάθηκαν σημαντικά το απόγευμα της Τετάρτης (21/1) προκαλώντας συσσωρεύσεις υδάτων, καθιζήσεις οδοστρώματος και σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της ΕΜΥ, τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

Α. ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους