Έκκληση για εκκένωση των πολιτών λόγω υπερχείλησης του ρέματος.

Ήχησε στη Ραφήνα το «112», καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να μετακινηθούν προς το Δημαρχείο της πόλης λόγω υπερχείλισης του ρέματος.

«SOS: Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθεινθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγο υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους οι κάτοικοι.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο Δήμητρα Τσεβά, που μίλησε στην ΕΡΤ, «είμαστε σε ετοιμότητα και απομακρύνουμε τον κόσμο προληπτικά».

{https://x.com/112Greece/status/2014091264874991744}