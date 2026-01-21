Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για τα προβλήματα που τυχόν προκύψουν από την επέλαση της κακοκαιρίας.

Παρόλο που δεν έχουν υπάρξει προβλήματα από την επέλαση της κακοκαιρίας την Αττική εντούτοις, έχουν υπάρξει ανησυχητικά σημάδια με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε επιφυλακή.

Ήδη Κηφισός και Ιλισσός έχουν «φουσκώσει» από την βροχή που πέφτει στην Αττική από νωρίς το πρωί. Ήδη αυτοκίνητα της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται στην περιοχή με σκοπό να συνδράμουν. Το ίδιο και η πυροσβεστική καθώς υπάρχει διάχυτη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Ήδη από το πρωί έχει εκδοθεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Αττικής καλώντας τους να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους τις επόμενες ώρες. Κλειστά σχολεία, τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα και δικαιολογημένη απουσία στους δημοσίους υπαλλήλους σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να πάνε στην εργασία τους συνθέτουν το πλέγμα μέτρων που ανακοίνωσε χτες η κυβέρνηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfu9fha87vb5?integrationId=40599y14juihe6ly}