Εντονες καταιγίδες, ακόμη και προβλήματα εξαιτίας του όγκου του νερού που έχει πέσει στην Αττική. Κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα.

Η Αττική βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του έντονου κύματος κακοκαιρίας, με βροχές που αναμένεται να συγκεντρώσουν ποσότητα νερού αντίστοιχη 30 ημερών μέσα σε λίγες ώρες.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι η ένταση της βροχής, αλλά η διάρκειά της, που μπορεί να οδηγήσει σε πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών, σύμφωνα με μήνυμα του 112.

Προγνωστικά για την Αττική ανά ώρα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, στο site του, η κακοκαιρία στην Αττική αναμένεται να εξελιχθεί ως εξής:

Μεσημέρι (12:00): Οι βροχές ενισχύονται και γίνονται πιο συνεχείς και οργανωμένες, με τοπικές εξάρσεις στα δυτικά και βόρεια της Αττικής. Σποραδικοί κεραυνοί είναι πιθανό να εμφανιστούν. Πρόκειται για το χρονικό σημείο με τον μεγαλύτερο κίνδυνο υποεκτίμησης των φαινομένων.

Απόγευμα (18:00): Οι βροχές συνεχίζονται, αλλά με εναλλαγές έντασης, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό υετού. Η κεραυνική δραστηριότητα μπορεί να γίνει αισθητή σε επιλεγμένες περιοχές, κυρίως κοντά στη θάλασσα.

Νύχτα (00:00): Οι βροχές παραμένουν, συχνά με πιο ανοργάνωτο χαρακτήρα, και συνεχίζεται η πιθανότητα σποραδικής ηλεκτρικής δραστηριότητας. Σε αυτή τη φάση, ακόμη και μέτριες βροχές μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα λόγω της συσσωρευτικής δράσης.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι η Αττική αναμένεται να δεχτεί ποσότητες νερού που αντιστοιχούν σε ένα μήνα.

«Τρία μεγάλα προγνωστικά κέντρα δίνουν σήμα για 35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η περιφέρεια θα δεχτεί το νερό 30 μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα

Η κακοκαιρία δεν περιορίζεται στην Αττική αλλά σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη οι βροχές θα επεκταθούν σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και θα φθάσουν μέχρι και τη Μακεδονία για να καταλήξουν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές σε χαμηλά υψόμετρα, καταγράφονται χιονοπτώσεις οι οποίες όμως θα είναι σύντομες.

Οι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, κυρίως στο Αιγαίο, με ριπές που φτάνουν τα 100–110 χλμ./ώρα.

Η θερμοκρασία παραμένει χαμηλή στη βόρεια Ελλάδα (4-7°C) και ήπια στα νότια τμήματα (15-17°C).

Στη Θεσσαλονίκη, οι χιονοπτώσεις μπορεί να κατέβουν σε χαμηλά υψόμετρα, αλλά σταδιακά θα μετατραπούν σε χιονόνερο και βροχή, με τα χιόνια να περιορίζονται στα ορεινά και ημιορεινά.

