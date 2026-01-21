Προειδοποίηση του 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες στην Αττική.

Μήνυμα από το 112 και την Πολιτική Προστασία εστάλη πριν από λίγο στους κατοίκους της Αττικής για την επικείμενη κακοκαιρία η οποία θα φθάσει στον νομό Αττικής τις επόμενες ώρες.

Η Πολιτική Προστασία μέσω του μηνύματος καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους τις επόμενες ώρες.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτες αναγκαίες», αναφέρει το μήνυμα.

Ακραία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες με την Αττική να βρίσκεται στη δίνη της κακοκαιρίας. Ήδη από χτες έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ενώ από χτες το μεσημέρι έχει γίνει γνωστή η απόφαση για κλειστά σχολεία, τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα όπου αυτό είναι εφικτό αλλά και δικαιολογημένη απουσία στο Δημόσιο.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη προβλέπεται η κατάσταση σήμερα σε:

Νότια Επτάνησα (από τη Λευκάδα και νοτιότερα)

Ανατολική Εύβοια και Σποράδες

Νότια Πελοπόννησος

Κυκλάδες

Αττική

Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου

Δωδεκάνησα

ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη (21/1) και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική το μεσημέρι – απόγευμα της Τετάρτης

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται την Τετάρτη

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα

στ. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 21-01-2026 στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης (22/1/26) στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Τι ώρα θα χτυπήσει την Αττική η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το windy, η κακοκαιρία από την νότια Πελοπόννησο θα κινηθεί ανατολικότερα και θα χτυπήσει στην Αττική. Μάλιστα, σύμφωνα με τους χάρτες η πιο δύσκολη ώρα για την Αττική θα είναι στις 2 το μεσημέρι όπου προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες στο λεκανοπέδιο.

Μέχρι και τις 5 το απόγευμα θα πέφτουν καταιγίδες στην Αττική ενώ σύμφωνα με τους χάρτες τα φαινόμενα αναμένονται να περιοριστούν αργά το βράδυ. Οι κακοκαιρία από το βράδυ και μετά θα τις Κυκλάδες αλλά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αύριο Πέμπτη, οι καταιγίδες να μετατοπιστούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα πολύ έντονα φαινόμενα θα παραμείνουν σε ανατολικό Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες αύριο τουλάχιστον μέχρι το βράδυ ενώ από κει και πέρα αναμένεται βελτίωση των συνθηκών.

Μαρουσάκης: Όχι ασυνήθιστη κακοκαιρία

Νέα ανάρτηση για την επιδείνωση του καιρού έκανε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιώντας ότι η κακοκαιρία είναι μεν έντονη αλλά όχι ασυνήθιστη ή ακραία. Εκφράζει ωστόσο ανησυχία.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει πως «το βαρομετρικό χαμηλό από τα νότια τμήματα της Ιταλίας θα απασχολήσει τον καιρό της χώρας μας από σήμερα το βράδυ και από τα νότια προς τα βόρεια. Γι' αυτή τη νέα κακοκαιρία αξίζει να σημειωθούν τα παρακάτω:

1. Δεν πρόκειται για ασυνήθιστη κακοκαιρία τόσο για τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη αλλά και για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Έντονη ναι, ασυνήθιστη ή και ακραία όχι.

2. Οι εικόνες που μας έρχονται από τη νότια Ιταλία σαφώς και προκαλούν έντονη ανησυχία. Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι οι κακοκαιρίες τροποποιούνται στον χρόνο και τον χώρο. Μπορεί να ενισχυθούν, μπορεί και να εξασθενίσουν. Επομένως μην συνδέουμε τις εκεί εικόνες με αυτά που μπορεί να συμβούν εδώ.

3. Για να γίνει κατανοητό το παραπάνω αναλύουμε τα εξής:

Η χώρα μας εδώ και αρκετές ημέρες επηρεάζεται στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας από πολύ ψυχρές αέριες μάζες. Αυτό δημιουργεί ένα ευσταθές στρώμα αέρα κάτω χαμηλά το οποίο λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη επικίνδυνων - ακραίων καταιγίδων.

Η θάλασσα εξαιτίας της διαφορετικής συμπεριφοράς που παρουσιάζει σε ότι αφορά τις ανταλλαγές θερμότητας με την κατώτερη ατμόσφαιρα, εμφανίζει περισσότερες πιθανότητες για ανάπτυξη καταιγίδων πιθανόν και με έντονο χαρακτήρα.

Επομένως εκτιμούμε ότι οι καταιγίδες θα εστιάζονται κοντά στη θάλασσα ενώ πάνω από την ξηρά οι βροχές θα εμφανίζουν μεγαλύτερη σταθερότητα με εξάρσεις και υφέσεις, θα έχουν όμως μεγάλη διάρκεια.

4. Σε ότι αφορά τα χιόνια, αυτά θα απασχολήσουν κυρίως ορεινές - ημιορεινές εκτάσεις πρόσκαιρα και περιοχές πιο χαμηλού υψομέτρου προς τα βόρεια.

5. Για το νομό Αττικής δεν φαίνονται ακραίες καταστάσεις. Υπολογίζουμε έναν όγκο βροχής συνολικά κοντά στους 50 με 70 τόνους ανά στρέμμα σε τοπικό επίπεδο με βροχή που θα έχει κυρίως διάρκεια και όχι ακραίες εντάσεις. Εξάρσεις και υφέσεις με τις εξάρσεις κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα.

6. Οι άνεμοι θα προσεγγίζουν τοπικά τα επίπεδα θυέλλης ιδιαίτερα προς τα δυτικά και νότια θαλάσσια τμήματα.

Συνοψίζοντας:

- Προκειται για μια έντονη αλλά φυσιολογική για την εποχή κακοκαιρία και σε καμία περίπτωση ακραία.

- Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή όπως θα πρέπει να κάνουμε και σε κάθε κακοκαιρία η οποία σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

Δικαιολογημένη απουσία στο Δημόσιο

Ανακοινώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών οδηγία βάσει της οποίας οι δημόσιοι υπάλληλοι δύνανται αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, να μην προσέλθουν στα καθήκοντά τους και να απουσιάσουν δικαιολογημένα λόγω αδυναμίας προσέλευσης στο πλαίσιο της γενικευμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει και την Αττική με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ να προειδοποιεί για σοβαρή επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει από νωρίς το απόγευμα «πράσινο φως» ώστε να δοθεί επίσημη οδηγία ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω της κακοκαιρίας θα έχουν τη δυνατότητα νόμιμης απουσίας από την εργασία τους την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Αργά το βράδυ της Τετάρτης οι κάτοικοι σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Κορινθία έλαβαν μήνυμα από το 112 λόγω της κακοκαιρίας.

Στο μήνυμα οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες» ανέφερε το πρώτο μήνυμα για τη Μεσσηνία ενώ ανάλογα μηνύματα έλαβαν και οι κάτοικοι των άλλων περιοχών.

