Συγκίνηση προκαλεί η είδηση ενός ιατρικού θαύματος στο Πανεπιστημιακό Γενικο Νοσοκομείο Λάρισας.

Με απόλυτη επιτυχία αντιμετώπισε η εξειδευμένη ιατρική ομάδα του Πανεπιστημιακού Γενικου Νοσοκομείου Λάρισας την αποκόλληση αμφιβληστροειδούς που εμφανίστηκε σε νεογνό.

Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της η κλινική, το μωράκι - που γεννήθηκε με βάρος μόλις 600 γραμμαρίων - διακομίσθηκε από νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με αποκόλληση, αποτέλεσμα σοβαρής αμφιβληστροειδοπάθειας της προωρότητας (ROP).

«Το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της εξειδικευμένης χειρουργικής αντιμετώπισης και – κυρίως – της στενής διεπιστημονικής συνεργασίας της καθηγήτριας Οφθαλμολογίας Σοφίας Ανδρούδη, των νεογνολόγων Μαρίας Γουδεσίδου και Κατερίνας Καφφέ, καθώς και των αναισθησιολόγων Πράτσα και Αρναούτογλου.

«Η φροντίδα των πιο ευάλωτων ασθενών απαιτεί γνώση, εμπειρία και ολιστική προσέγγιση», καταλήγει η ανάρτηση

