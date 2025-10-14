Το τραγούδι βελτιώνει τον ύπνο των βρεφών.

Ένα διαφορετικό ακροατήριο έχει βρει η τραγουδίστρια της όπερας Αλίν Μαρτάν, η οποία με τη φωνή της ηρεμεί βρέφη που έχουν γεννηθεί πρόωρα, σε νοσοκομείο της πόλης Νανσί.

Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει από τραγούδια ταινιών της Disney έως νανουρίσματα. Δεν χρησιμοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των φωνητικών χορδών της, αλλά τραγουδά απαλά στα μωρά. Και αυτό έχει αποτέλεσμα.

«Την πρώτη φορά που ήρθαν, χαλάρωσε εντελώς», λέει η Τιφέν Ρομπέρ για την κόρη της, που γεννήθηκε πρόωρα. «Το υπόλοιπο απόγευμα της τραγουδούσαμε με τον σύντροφό μου, επειδή μόλις σταματούσαμε έκλαιγε», συμπληρώνει, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μελέτες έχουν δείξει ότι το τραγούδι επιβραδύνει τον καρδιακό ρυθμό των μωρών, ενώ βελτιώνει και τον ύπνο τους.

«Πλέον οι γονείς δεν τραγουδούν στα μωρά τους, είναι περισσότερο συνδεδεμένοι με τα τηλέφωνά τους», παρατηρεί η Αλίν Μαρτάν. «Όμως, συνειδητοποιούμε ότι οι δονήσεις της φωνής- ειδικά το λυρικό τραγούδι- έχει κάτι κατευναστικό για τα μωρά. Τέσσερις στις πέντε φορές, τα βρέφη κοιμούνται βαθιά», συμπληρώνει η τραγουδίστρια της όπερας.

Η εντατική είναι ένα πολύ παράξενο περιβάλλον και η σύνδεση με το βρέφος γίνεται πιο δύσκολη, λόγω του γεγονός ότι βρίσκονται σε ένα νοσοκομείο, επισημαίνει η παιδίατρος Ματίλντ Κεντέ. «Το τραγούδι είναι μια μικρή διέξοδος που τους παρέχουμε και μια επιπλέον ευκαιρία να βιώσουν κάτι μοναδικό με το παιδί τους», προσθέτει.

