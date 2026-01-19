«Παρέλαση βαρομετρικών χαμηλών» έως τα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται την Τετάρτη (21/1), προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική.

Εξάλλου, επισημαίνει ότι έως τα τέλη Ιανουαρίου θα έχουμε «παρέλαση βαρομετρικών χαμηλών», τα οποία θα φέρουν βροχές και καταιγίδες, φαινόμενα τα οποία κατά διαστήματα θα είναι έντονα.

Αύριο, Τρίτη (20/1) αναμένονται «μπόρες βροχές ή χιονιού» στη Μαγνησία και τις Σποράδες, ενώ πιο νότια θα εκδηλωθούν αρχικά τοπικές μπόρες. Από το βράδυ στη βόρεια Θεσσαλία και τα δυτικά αναμένονται φαινόμενα αρχικά τοπικού χαρακτήρα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Θεσσαλίας και της βόρειας Στερεάς.

Σφοδροί θα είναι οι άνεμοι, καθώς οι ριπές θα φτάσουν στα 10-11 μποφόρ μεταξύ Πελοποννήσου - Κρήτης. Στη δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο και την Πελοπόννησο οι ριπές των ανέμων θα φτάσουν στα 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ.

«Μεγάλη προσοχή θέλει η Τετάρτη», τονίζει ο Σάκης Αρναούτογλου, λόγω των βροχών και καταιγίδων. «Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στην Αττική, τη νοτιοανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη», συμπληρώνει και τονίζει πως «θέλει προσοχή η Αττική».

Χιόνια αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου (σε υψόμετρο πάνω από 500-600 μ.), της Θεσσαλίας (πάνω από 300-400 μ.) και τοπικά πρόσκαιρα πιο χαμηλά. Στην ανατολική Μακεδονία δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να πέσουν χιόνια σε πεδινές περιοχές.

Θυελλώδεις θα είναι οι νοτιάδες που θα πνέουν από τις Κυκλάδες έως την Κρήτη. Δεν αποκλείεται να προκληθεί πρόβλημα με τον απόπλου των πλοίων στο Ιόνιο, το Αιγαίο και την Κρήτη.

«Έως το τέλος της εβδομάδας τα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα συνεχίσουν να έχουν άστατο καιρό με μπόρες, βροχές και καταιγίδες, που θέλουν προσοχή, γιατί το έδαφος αρκετά κορεσμένο», τονίζει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Σε ό,τι αφορά στην τάση του καιρού από τις 25 έως τις 29 Ιανουαρίου, επισημαίνει ότι αναμένεται να συνεχιστούν οι βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, αλλά και πρόσκαιρα στην υπόλοιπη χώρα. «Θα έχουμε παρέλαση βαρομετρικών χαμηλών έως τέλη του μήνα και με τόσο νερό που θα φέρουν θέλουν προσοχή», αναφέρει και συμπληρώνει ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα.

