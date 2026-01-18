Ποια σχολεία θα είναι κλειστά ή θα τροποποιήσουν το ωράριό τους.

Με την κακοκαιρία να «χτυπά» τη χώρα και τα χιόνια να έχουν «ντύσει» στα λευκά ήδη πολλές περιοχές, ορισμένοι δήμοι ανακοίνωσαν την απόφαση να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία ή να τροποποιήσουν το ωράριό τους, αύριο Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Δείτε αναλυτικά τους δήμους:

Δήμος Καρπενησίου

Κατόπιν εκτίμησης των καιρικών συνθηκών και με γνώμονα την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών, αύριο, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου θα λειτουργήσουν με ώρα έναρξης τις 10:00.

Οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με το προβλεπόμενο ωράριό τους. Σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση νωρίς το πρωί.

Δήμος Θάσου

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργίας του 1ου ΕΠΑΛ Θάσου την Δευτέρα 19-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στον Οικισμό της Σκάλας Καλλιράχης (έδρα του 1ου ΕΠΑΛ Θάσου) από 08:00 έως 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και προβλέπονται για αύριο, που καθιστούν επισφαλή την λειτουργία της σχολικής μονάδας για τους μαθητές χωρίς θέρμανση.

Δήμος Διστόμου, Αράχωβας και Αντίκυρας

Στο Δήμο Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, η προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, θα γίνει στις 9:00 π.μ.