Αναλυτικά η απόφαση.

Με κλειστά σχολεία θα παραμείνουν προσωρινά οι Κοινότητες Πάλιουρα και Καθενών (Νηπιαγωγείο και Γυμνάσιο Καθενών, Νηπιαγωγείο Πάλιουρα και Δημοτικό Σχολείο Διρφύων στον Πάλιουρα ) του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, όπως αποφάσισε ο Δήμος, λόγω εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας υπ’ όψιν:

1) Το άρθρο 75 § 1 περίπτ. στ´ υποπερίπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο 27 της § 4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010,

2) Την § 1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998, όπως ισχύει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

4) Το από 16/1/2026 email της ΔΕΔΔΗΕ ότι θα υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στις Κοινότητες Πάλιουρα και Καθενών του Δήμου μας λόγω εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ στις 19/1/2026.

5) Το υπ’αρ. πρωτ.: 150/18.1.2026 έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.Κ.) για δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις ανωτέρω περιοχές

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη διακοπή μαθημάτων, για την Δευτέρα 19/1/2026, στα σχολεία των Κοινοτήτων Πάλιουρα και Καθενών (Νηπιαγωγείο και Γυμνάσιο Καθενών, Νηπιαγωγείο Πάλιουρα και Δημοτικό Σχολείο Διρφύων στον Πάλιουρα ) του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, λόγω εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ .»

Παράλληλα, και ο Δήμος Θάσου ανακοίνωσε τη διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας του 1ου ΕΠΑΛ Θάσου την Δευτέρα 19-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στον Οικισμό της Σκάλας Καλλιράχης (έδρα του 1ου ΕΠΑΛ Θάσου) από 08:00 έως 15:00.

«Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργίας του 1ου ΕΠΑΛ Θάσου την Δευτέρα 19-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στον Οικισμό της Σκάλας Καλλιράχης (έδρα του 1ου ΕΠΑΛ Θάσου) στις 19-01-2026 και ώρες από 08:00 έως 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και προβλέπονται για αύριο 19-01-2026, που καθιστούν επισφαλή την λειτουργία της σχολικής μονάδας για τους μαθητές χωρίς θέρμανση».

{https://www.facebook.com/thassos.gr/posts/pfbid035aKKucLXtEJ43BbVNvJkLUrWaXmParUajkUDA77JjbWHGgWSgj9Q84DSDwACJKUol}