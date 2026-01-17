Ο δράστης που αναζητείται, είχε στήσει καρτέρι στο θύμα.

Άγρια δολοφονία εκτυλίχθηκε στη περιοχή της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία.

Οι πρώτες πληροφορίες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κάνουν λόγο για «εκτέλεση» ενός 50χρονου που είναι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Λιθοβουνίου Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που αυτός διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές μέσα στο όχημα.

Ο δράστης αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές που χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή.