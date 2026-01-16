Παγετός και χιονιάς προ των πυλών με έναν χειμώνα τουλάχιστον τετραήμερης διάρκειας, η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Χιόνια, έντονο τσουχτερό κρύο με «βουτιά» του υδράργυρου και βροχές συνθέτουν το καιρικό σκηνικό των επόμενων ημερών θυμίζοντάς μας για τα καλά ότι διανύουμε την «καρδιά» του χειμώνα. Ο μετεωρόλογος του MEGA Γιάννης Καλλιάνος με νέα του ανάρτηση έδωσε την πρόγνωσή του για τα καιρικά φαινόμενα που θα βιώσουμε αρχής γενομένης από το σαββατοκύριακο. Όπως ανέλυσε διεξοδικά σε φάση καθαρά χειμωνιάτικων συνθηκών εισέρχεται η χώρα από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και τουλάχιστον έως την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα κινούνται προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη, επηρεάζοντας και την Ελλάδα.

Η μεταβολή του καιρού θα συνοδευτεί από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία σε πολλές περιοχές θα φτάσει τους 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές, ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή τιμές. Παράλληλα, βασικό χαρακτηριστικό του τετραημέρου θα είναι οι ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι, που στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 8, ενισχύοντας σημαντικά την αίσθηση του ψύχους.

«Καμπανάκι» για παγετό και χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ελάχιστες θερμοκρασίες, καθώς το κρύο θα είναι εντονότερο τις νυχτερινές και πρωινές ώρες. Στα ορεινά της Βόρειας και Κεντρικής ηπειρωτικής χώρας αναμένονται θερμοκρασίες έως -7°C την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν αποκλείεται να καταγραφούν τιμές έως και -8°C ή -10°C, με ισχυρό παγετό.

Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου για την πορεία του χιονιά

Παρότι το ψυχρό κύμα θα φέρει χιονοπτώσεις, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για σύστημα με δυναμική για γενικευμένα ή έντονα φαινόμενα. Οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά κανόνα ασθενείς, πρόσκαιρες και επιλεκτικές, με κύρια εκδήλωση στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Περισσότερο επηρεασμένες περιοχές αναμένονται τμήματα της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, η Θεσσαλία, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος, το Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές θα σημειωθούν κυρίως τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης, ενώ τα χιόνια θα εντοπίζονται συνήθως πάνω από τα 400–500 μέτρα υψόμετρο. Στη Βόρεια Ελλάδα, και ειδικά σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, τα υψόμετρα χιονόπτωσης ενδέχεται τοπικά να κατέβουν χαμηλότερα, ακόμη και στα 100–200 μέτρα, χωρίς ωστόσο τα φαινόμενα να έχουν ένταση ικανή να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Πού θα χιονίσει στην Αττική: Οι περιοχές

Στην Αττική, από το Σάββατο έως και την Τρίτη προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρός βορειοανατολικός άνεμος και τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν επιλεκτικά πάνω από τα 400–500 μέτρα, κυρίως σε Πάρνηθα και Πεντέλη, χωρίς να αναμένονται προβλήματα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αττική θα κυμανθούν γύρω στους 12°C το Σάββατο, θα πέσουν στους 8–9°C την Κυριακή και στους 7–8°C τη Δευτέρα, με μικρή άνοδο την Τρίτη.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά «από το Σάββατο έως και την Τρίτη η Αττική μπαίνει σε φάση πιο χειμωνιάτικων συνθηκών, με δυνατό βορειοανατολικό άνεμο. Οι χιονοπτώσεις θα είναι επιλεκτικού χαρακτήρα. Περίπου πάνω από τα 400–500 μέτρα υψόμετρο κυρίως στα κεντροβόρεια τμήματα του νομού. Πιθανές χιονοστρώσεις θα υπάρξουν σε μεγάλα υψόμετρα σε Πάρνηθα, Πεντέλη (ίσως Υμηττό) ή Κιθαιρώνα

Η ανάρτηση για τον καιρό των επόμενων ημερών

Από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου έως και τουλάχιστον την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η χώρα μας θα εισέλθει σε περίοδο πιο καθαρά χειμωνιάτικων συνθηκών, αφού ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα θα κινηθούν νοτιοδυτικότερα και θα επηρεάσουν την περιοχή μας. Η μεταβολή αυτή θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη σταδιακή αλλά αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία κατά μέσο όρο θα φτάσει τους 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές, όπου σήμερα καταγράφονται αρκετά υψηλές για την εποχή μέγιστες θερμοκρασίες.

Άνεμοι : ✔ Καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραημέρου θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι : - Στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ - Τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ Οι άνεμοι αυτοί θα ενισχύουν σημαντικά την αίσθηση του ψύχους.

Χιονοπτώσεις - Τι να περιμένουμε :

Το σύστημα δεν διαθέτει τη δυναμική για πυκνές και εκτεταμένες χιονοπτώσεις.

Οι χιονοπτώσεις που θα εκδηλωθούν θα είναι : * Επιλεκτικές * Κατά κανόνα ασθενείς * Κυρίως πρόσκαιρες ? Περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο : - Τμήματα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας - Περιοχές της Θεσσαλίας - Κεντρική και Ανατολική Στερεά - Εύβοια - Σποράδες - Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος - Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο - Κυκλάδες - Κρήτη ✔ Στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές αυτών των περιοχών αναμένονται τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης. ✔ Στα ορεινά και ημιορεινά, περίπου πάνω από τα 500 μέτρα υψόμετρο, θα σημειώνονται πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις.

? Στη Βόρεια Ελλάδα, και κυρίως σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, τα υψόμετρα χιονόπτωσης ενδέχεται τοπικά να κατέβουν στα 100-200 μέτρα (από το Θερμαικό και Δυτικότερα ή στη Νότια Χαλκιδική) ωστόσο και εκεί τα φαινόμενα θα είναι εξασθενημένα. Επίσης στη Θεσσαλία, στις Σποράδες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο κατά διαστήματα θα χιονίσει τοπικά χαμηλά, πάνω από τα 200-300 μέτρα. Ειδικά στο Βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανότατα και χαμηλότερα, τοπικά.

➡️ Δεν αναμένονται εκτεταμένες χιονοστρώσεις και κατά συνέπεια δεν προβλέπονται γενικευμένα προβλήματα.

➡️ Μια μικρή επιφύλαξη χρειάζεται μόνο σε πολύ ορεινά τμήματα, όπου ενδεχομένως να απαιτηθούν αλυσίδες.

Για την Αττική : ? Από το Σάββατο έως και την Τρίτη η Αττική μπαίνει σε φάση πιο χειμωνιάτικων συνθηκών, με : * Δυνατό βορειοανατολικό άνεμο * Πτώση της θερμοκρασίας * Τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού (ίσως και σε υπόλοιπα τμήματα) ❄️ Χιονοπτώσεις : - Θα είναι επιλεκτικού χαρακτήρα - Περίπου πάνω από τα 400–500 μέτρα υψόμετρο - Κυρίως στα κεντροβόρεια τμήματα του νομού - Ασφαλώς χωρίς να δημιουργούν προβλήματα - Πιθανές χιονοστρώσεις θα υπάρξουν σε μεγάλα υψόμετρα σε Πάρνηθα, Πεντέλη (ίσως Υμηττό) ή Κιθαιρώνα ?️ Θερμοκρασίες για στην Αττική : - Σάββατο : έως 12°C - Κυριακή : έως 8–9°C - Δευτέρα : 'εως 7–8°C - Τρίτη : έως 10°C Από την Τετάρτη υπάρχει τάση σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας αλλά αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.

Ελάχιστες θερμοκρασίες - Ισχυρός παγετός : ? Το κρύο δεν θα αφορά μόνο τις μέγιστες, αλλά προφανώς κατά βάση και τις ελάχιστες θερμοκρασίες : * Κυριακή πρωί : έως -5°C, -6°C, -7°C στα ορεινά της Βόρειας ηπειρωτικής χώρας * Δευτέρα πρωί : -6°C έως -8°C στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας * Τρίτη πρωί : Πιθανώς -8°C έως -10°C στα ορεινά της Βόρειας ηπειρωτικής χώρας

Έρχεται αισθητό κρύο και τοπικά παγωνιά (ισχυρός παγετός), με ισχυρούς ανέμους που θα αγγίζουν τα 7-8 μποφόρ, αλλά χωρίς δυναμικά επεισόδια χιονοπτώσεων, οι οποίες ναι μεν θα υπάρξουν αλλά κατά κανόνα δεν θα προβληματίσουν. Άρα ο χειμώνας θα επιστρέψει για λίγες ημέρες, χωρίς όμως ακραίες καταστάσεις ή εκτεταμένα προβλήματα.

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται -ίσως ως αποτέλεσμα συνεχόμενων αστοχιών- μια πρόσκαιρη προσπάθεια από ορισμένα sites και προγνώστες του διαδικτύου να εμφανιστούν πιο ήπιοι στους τίτλους και στις διατυπώσεις τους. Μην μπερδεύεστε. Είναι κλεισμένοι προσωρινά στον εαυτό τους αλλά επειδή γρήγορα ξεχνιέται τι έχει πει ο καθένας μας, γρήγορα θα ξαναπάρουν τα πάνω τους. Η δραματοποίηση και η τρομολαγνεία στον καιρό είναι μια χρόνια «ασθένεια» που δύσκολα περιορίζεται, γιατί δεν βασίζεται στην επιστήμη αλλά στα κλικ, στη διάθεση προβολής και στον φόβο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να φιλτράρετε όσα διαβάζετε και να ενημερώνεστε μόνο από έγκυρες, επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές και από δημόσιους φορείς, χωρίς υπερβολές και χωρίς σενάρια καταστροφής που δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα.

