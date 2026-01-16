Τον άνδρα εντόπισαν μέσα στο νερό επισκέπτες που είχαν πάει στα ιαματικά λουτρά στις Θερμοπύλες.

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις ιαματικές πηγές στις Θερμοπύλες.

Τον άνδρα εντόπισαν λουόμενοι, σύμφωνα με το LamiaReport μέσα στο νερό και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Η σορός ανασύρθηκε κι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, ο άνδρας ήταν κάτοχος αυτοκινήτου με πολωνικές πινακίδες, το οποίο και είχε παρκάρει στο σημείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΑΤ Λαμίας.

