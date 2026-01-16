Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις ιαματικές πηγές στις Θερμοπύλες.
Τον άνδρα εντόπισαν λουόμενοι, σύμφωνα με το LamiaReport μέσα στο νερό και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και την πυροσβεστική.
Η σορός ανασύρθηκε κι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, ο άνδρας ήταν κάτοχος αυτοκινήτου με πολωνικές πινακίδες, το οποίο και είχε παρκάρει στο σημείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια.
Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΑΤ Λαμίας.
{https://www.youtube.com/watch?v=9giviYvJtj8}