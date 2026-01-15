Με ποινική διαπραγμάτευση έκλεισε για επτά εκ των 32 κατηγορουμένων για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις άνω των 250 χιλιάδων ευρώ την τριετία 2016-2018 που φέρονται να εισέπραξαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για πρώτη ποινική διαπραγμάτευση σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα στο Γ.Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας .

Επτά από τους συνολικά 32 κατηγορουμένους οι οποίοι ομολόγησαν τις αξιόποινες πράξεις που τους αποδίδονται οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων, απάτη ,ηθική αυτουργία σε απάτη ,ψευδή βεβαίωση, πλαστογραφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έχουν επιστρέψει συνολικό ποσό 165.000 ευρώ που φέρονται ότι εισέπραξαν παράνομα.

Tι αποφασίστηκε

Οι επτά κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα υπέβαλαν, μέσω των συνηγόρων τους, αίτημα για ποινική διαπραγμάτευση, ομολογώντας επί της ουσίας την ενοχή τους και τελικά καταδικάστηκαν σε ποινές από 2 χρόνια και 3 μήνες έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή.

Αμέσως μετά ,όπως προβλέπει ο νόμος συντάχθηκε το αναγκαίο πρακτικό διαπραγμάτευσης με την εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέα της έδρας Ευγενία Κυβέλου και συμφωνήθηκε και η ποινή στους καταδικασθέντες τους με βάση το βαθμό συμμετοχής τους στην υπόθεση.

Στο τέλος της διαδικασίας επικυρώθηκε το πρακτικό διαπραγμάτευσης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας με την επιβολή των συμφωνημένων ποινών .

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια εκ μέρους της υπεράσπισης αφού ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία υποβλήθηκε αίτημα για επιστροφή των εγγυοδοσίας καθώς και την άρση του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Το δικαστήριο, κάνοντας δεκτή τη σχετική εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τη δήμευση του ποσού των λογαριασμών του πρώτου κατηγορούμενου ,περίπου 20.000 ευρώ, και την αποδέσμευση των λογαριασμών για τους υπόλοιπους έξι που θα γίνει μετά το αμετάκλητο της απόφασης .

Οι κατηγορούμενοι πλήρωσαν και τα δικαστικά έξοδα

Πρόκειται για την πρώτη υπόθεση που είχε χειριστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το μεγάλο σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων με 32 εμπλεκομένους από περιοχές της Β. Ελλάδας οι οποίοι μέσω ψευδών δηλώσεων την τριετία 2016 έως 2018, φέρονται να απέσπασαν συνολικά περισσότερα από 250.000 ευρώ.

Για τους υπόλοιπους 25 κατηγορουμένους η δίκη θα ξεκινήσει στις 5 Φεβρουαρίου καθώς 5 από αυτούς δεν είχαν συνήγορο υπεράσπισης που χρειάστηκε να οριστεί αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Ορισμένοι πάντως εξ’ αυτών έχουν αρχίσει να επιστρέφουν χρήματα προσπαθώντας να εξασφαλίσουν μία ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση.