Εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για παιδική πορνογραφία ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Στα Βριλήσσια, ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων συνέλαβε το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου έναν 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για παιδική πορνογραφία ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Κατά την έρευνα της ΕΛΑΣ διαπιστώθηκε ότι κατά τα έτη 2019–2021 ο δράστης, χρησιμοποιώντας δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων, προμηθεύτηκε, κατείχε και είχε διαθέσιμα προς διαμοιρασμό τουλάχιστον 176 αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων κάτω των 12 ετών.

Επιπλέον, είχε αποθηκεύσει δεκάδες φωτογραφίες με ανάλογο περιεχόμενο σε ψηφιακά μέσα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τυχόν συνεργούς και περαιτέρω εμπλοκές συνεχίζονται.