Η τοπική κοινωνία της Λάρισας «πάγωσε» με την είδηση της σύλληψης ενός 13χρονου για τη δημιουργία πορνογραφικού βίντεο με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Στον ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα για να απολογηθεί ένας ανήλικος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με το larissanet, ο ανήλικος φέρεται να δημιούργησε μέσω τεχνητής νοημοσύνης βίντεο στο οποίο απεικονίζεται το πρόσωπο άλλου ανήλικου σε γυμνό σώμα.

Σημειώνεται πως μόλις έγινε γνωστό το περιεχόμενο του βίντεο, οι γονείς του 11χρονου θύματος προχώρησαν σε καταγγελία και μετά την προθεσμία που έλαβε χθες ο ανήλικος αναμένεται να βρεθεί σήμερα στον ανακριτή.