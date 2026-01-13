Νέες ρυθμίσεις για κατάταξη, ρκπαίδευση και πρόωρη απόλυση στον στρατό.

Σημαντικές αλλαγές στην στρατιωτική θητεία - που αφορούν την κατάταξη, τη διάρκεια και τα στάδια εκπαίδευσης των στρατευσίμων - εισάγει ο νόμος 5265/2026 (ΦΕΚ Α’ 3/10.01.2026).

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές εντάσσονται στον «Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του προσωπικού.

Κατάταξη στρατευσίμων

Οι στρατεύσιμοι θα κατατάσσονται πλέον σε τέσσερις ΕΣΣΟ κάθε έτος, με κατατάξεις τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο.

Η ένταξη στις εκπαιδευτικές σειρές πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Στρατολογικού των Γενικών Επιτελείων, σύμφωνα με τον χρόνο κατάταξης.

Στάδια εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση στον Στρατό Ξηράς διαρθρώνεται σε τρία στάδια:

Αρχική εκπαίδευση: περιλαμβάνει την εβδομάδα κατάταξης, την ορκωμοσία και την εκπαίδευση μαχητή.

Εκπαίδευση ειδικότητας: πραγματοποιείται σε μονάδες εκπαίδευσης ή κέντρα διά βίου μάθησης.

Επιχειρησιακή ένταξη: οι στρατεύσιμοι τοποθετούνται στις μονάδες τους για το υπόλοιπο της θητείας.

Για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, υποχρεωτικό είναι το πρώτο στάδιο, ενώ η περαιτέρω εκπαίδευση καθορίζεται με διαταγές των αντίστοιχων Γενικών Επιτελείων.

Πρόωρη οριστική απόλυση

Ο νόμος προβλέπει δυνατότητα πρόωρης οριστικής απόλυσης υπό προϋποθέσεις:

Οπλίτες πλήρους θητείας απολύονται στους 9 μήνες και οπλίτες μειωμένης εννεάμηνης στους 8 μήνες, εφόσον υπηρετήσουν σε παραμεθόριες περιοχές, μονάδες Ειδικών Δυνάμεων, στην Κύπρο ή σε συγκεκριμένα πολεμικά πλοία.

Όσοι υπηρετούν ως πρότακτοι ή με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους μπορούν επίσης να απολυθούν νωρίτερα.

Υπόχρεοι μειωμένης εξάμηνης θητείας που γεννήθηκαν και κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό μπορούν να απολυθούν μετά από 3 μήνες πραγματικής υπηρεσίας.

Δόκιμοι και Έφεδροι Αξιωματικοί

Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί απολύονται κανονικά με 14 μήνες πραγματικής υπηρεσίας, ενώ η διάρκεια μειώνεται σε 12 μήνες για όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, στην Κύπρο ή σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων. Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία.