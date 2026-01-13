Το τσουχτερό κρύο φεύγει αλλά σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων αναμένεται ψυχρή εισβολή στο τέλος της εβδομάδας.

Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και επιστροφή σε τιμές ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή προβλέπεται για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μετά το σύντομο κύμα ψύχους που έφερε παγετό και τοπικές χιονοπτώσεις. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν χθες σε ορεινές περιοχές της χώρας.

Γ. Τσατραφύλλιας: Διήμερο ψύχους και μετά άνοδος

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «τσουχτερό κρύο» διάρκειας περίπου 48 ωρών. Όπως σημειώνει, οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και τα λευκά τοπία της Δευτέρας θα διατηρηθούν έως και την Τρίτη. Στη συνέχεια, όμως, αναμένεται αισθητή άνοδος, με τον υδράργυρο να επιστρέφει στους 15 βαθμούς Κελσίου, αν και δεν αποκλείεται νέα ψυχρή εισβολή προς το τέλος της εβδομάδας.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02PK5CUr5mzruY7J2yzfN4eTSrgZgrBDV9UsjkSb3Js1971MfpJ82hr5qegw7Ym4E3l}

Θ. Κολυδάς: Ήπιος καιρός με περιορισμένες βροχές

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι μέσα στην εβδομάδα η θερμοκρασία θα επανέλθει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή, ενώ τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η θερμοκρασία ανεβαίνει ελαφρώς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με μειωμένα ύψη βροχής», περιγράφοντας ένα γενικά ήπιο καιρικό σκηνικό.

{https://x.com/KolydasT/status/2010822375072280604?s=20}

Γ. Καλλιάνος: Επιστημονική πρόγνωση και όχι εντυπωσιασμός

Σε πιο αιχμηρό ύφος, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος αναφέρθηκε στις προβλέψεις για χιονοπτώσεις στην Αττική, τονίζοντας ότι τελικά δεν σημειώθηκε κάτι αξιόλογο, πέρα από ελάχιστα φαινόμενα στα βορειότερα ορεινά του νομού. Όπως εξήγησε, δεν ενεργοποιήθηκε οργανωμένος μηχανισμός στο Αιγαίο, ενώ ούτε οι θερμοκρασίες, ούτε ο υετός, ούτε η θέση του χαμηλού συστήματος ευνοούσαν γενικευμένες χιονοπτώσεις.

Ο κ. Καλλιάνος άσκησε κριτική σε προβλέψεις που μιλούσαν για χιόνια ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, κάνοντας λόγο για εντυπωσιοθηρική προσέγγιση. Υπογράμμισε ότι η μετεωρολογική πρόγνωση πρέπει να βασίζεται στα επιστημονικά δεδομένα και όχι στην αναζήτηση εντυπωσιακών εικόνων, επισημαίνοντας πως όταν προηγείται η αυτοπροβολή, η επιστήμη περνά σε δεύτερη μοίρα.

{https://www.facebook.com/meteo.kallianos/posts/pfbid02KSRn3xbNLucQtjhAY5Pj8cA1DvWwK7qFqTHdrvZ5pnxPx5sdMSboCQ8Zvh59RYUKl}

Σάκης Αρναούτογλου: Νέα χιόνια στα πεδινά από 18/1

Ο χειμώνας πατάει φρένο μέχρι 18/1, αλλά στη συνέχεια κρατάει το πόδι στο γκάζι, σημειώνει με νόημα ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ειδικότερα, για Τρίτη ο καιρός θα «γλυκάνει» με την θερμοκρασία να φτάνει στα κεντρικά τους 13, στα νότια τους 12 και στα βόρεια από 2 έως και 8 βαθμούς. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 14 βαθμούς και στα ανατολικά τους 8 με 10 βαθμούς.

Την Τετάρτη 14/1 θα έχουμε ηλιοφάνεια και την Πέμπτη κάποια σύννεφα στα δυτικά και στα νότια όπως και την Παρασκευή. Το Σάββατο 17/1 θα έχουμε βροχές στα ανατολικά νησιωτικά και στα πολύ δυτικά τμήματα της χώρας.

Από το βράδυ όμως της 17ης Ιανουαρίου ένα νέο χειμωνιάτικο σκηνικό με χιόνια στα ΒΑ και στα ορεινά της Χαλκιδικής θα κάνει την εμφάνισή του.

Μάλιστα από 18 Ιανουαρίου έως και 22 Ιανουαρίου φαίνεται ότι ο χειμώνας θα επιστρέψει στη χώρα μας με βροχές αλλά και χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Δείτε αναλυτικά το δελτίο καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=uBn3G5pWkPQ}