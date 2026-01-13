Έμαθε το θάνατο του «νόμιμου» πατέρα της, οκτώ χρόνια μετά, από την Εφορία που την καλούσε να πληρώσει τα χρέη του. Η αποποίηση κληρονομιάς και η αίτηση ανακοπής που αποκάλυψε τη δραματική ιστορία δύο κοριτσιών που εγκαταλείφθηκαν και μεγάλωσαν σε Ίδρυμα.

Έφερε το επώνυμο ενός ανθρώπου που δεν είχε ποτέ καμία σχέση μαζί του. Δεν θυμόταν καν την ύπαρξή του μέχρι τη στιγμή που πήρε στα χέρια της την ατομική ειδοποίηση από τη ΔΟΥ Χολαργού για την καταβολή των οφειλών του, ύψους 16.869,69 ευρώ, ως κληρονόμο του. Με τον τρόπο αυτό, πληροφορήθηκε πως είχε πεθάνει, πριν από οκτώ χρόνια ο «νόμιμος» πατέρας της τον οποίο είχε να δει από την ηλικία των τριών ετών οπότε και μπήκε μαζί με την αδελφή της σε Ίδρυμα.

Η πρώτη κίνηση που έκανε η 32χρονη σήμερα γυμνάστρια σε ιδιωτικό σχολείο, ήταν η αποποίηση κληρονομιάς και αμέσως μετά, αίτηση ανακοπής και ακύρωσης των χρεών που τη βάρυναν, μετά το θάνατο του «νόμιμου» πατέρα της, με την ιδιότητα της εξ’ αδιαθέτου κληρονόμου του.

Η δικαίωση

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφασή του, δέχτηκε ως εμπρόθεσμη την αποποίηση κληρονομιάς της 32χρονης γυμνάστριας, κρίνοντας πως υπέβαλε τη σχετική αίτηση μέσα στη νόμιμη προθεσμία των τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που απέκτησε γνώση του θανάτου και την απάλλαξε από την καταβολή του ποσού των οφειλών τις οποίες είχε υποχρεωθεί να καταβάλλει στην Εφορία. « Εν προκειμένω, από την ανυπαρξία σχέσεων μεταξύ της ανακόπτουσας και του θανόντος νομίμου πατέρα της, όπως αυτή προκύπτει από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, δημιουργούνται, τουλάχιστον, βάσιμες αμφιβολίες ως προς το ότι η ανακόπτουσα τελούσε σε γνώση του θανάτου του νομίμου πατέρα της και της συνακόλουθης επαγωγής σε αυτή της κληρονομίας του, σε χρόνο προγενέστερο της κοινοποίησης της ./5.9.2022 (α/α ./2022) ατομικής ειδοποίησης καταβολής – υπερημερίας της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Χολαργού. Μόνη, άλλωστε, η ύπαρξη συγγενικής σχέσης δεν αρκεί για τη στοιχειοθέτηση θετικής γνώσης της επαγωγής της κληρονομίας και του λόγου της, ενώ δεν προκύπτει ούτε ανάμειξη της ανακόπτουσας στην κληρονομία», αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση.

Το Ίδρυμα

Το σκεπτικό των διοικητικών δικαστών ξετυλίγει μάλιστα τη δραματική ιστορία της 32χρονης η οποία μπήκε αβάπτιστο κοριτσάκι στο Ίδρυμα το οποίο έγινε σπίτι της και παρέμεινε σε αυτό μέχρι να σταθεί στα πόδια της. Η ενδοοικογενειακή βία που ασκούσε ο «νόμιμος» πατέρας της 32χρονης στη μητέρα της και η «ακαταλληλότητα αμφοτέρων» να μεγαλώσουν τα δύο κορίτσια, ήταν η αιτία για την εισαγωγή τους στο Ίδρυμα. « Ο άνθρωπος αυτός ασκούσε βία κατά της μητέρας τους. Ήταν αλκοολικός, είχε διώξει τη μητέρα τους από το σπίτι…Η μητέρα των παιδιών τα επισκέφθηκε για πρώτη φορά δύο (2) χρόνια μετά την εισαγωγή τους στο ίδρυμα. Οι επισκέψεις της ήταν γενικά σπάνιες», αναφέρει στην κατάθεσή της η κοινωνική λειτουργός του Ιδρύματος.

«Νόμιμος» αλλά όχι βιολογικός πατέρας

Σύμφωνα με την 32χρονη, ο «νόμιμος» πατέρας της δεν ήταν ο βιολογικός, καθώς η μητέρα της συνήψε άλλη σχέση, φεύγοντας από το σπίτι, χωρίς να έχουν πάρει διαζύγιο. Όπως υποστηρίζει η γυμνάστρια, «καρπός» εκείνης της σχέσης ήταν η ίδια. «Ωστόσο δοθέντος ότι η ίδια η ανακόπτουσα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας της και πριν την έκδοση του διαζυγίου, θεωρήθηκε νόμιμο τέκνο αυτού», σημειώνει η απόφαση.

«Όλα τα χρόνια που γνωρίζω τις δύο αδελφές, δηλαδή από το έτος 1997 μέχρι και σήμερα, μπορώ να βεβαιώσω ότι ο ... ήταν ένα παντελώς άγνωστο για αυτές πρόσωπο, με τον οποίο δεν είχαν την παραμικρή σχέση, επικοινωνία και επαφή. Όπως είπα παραπάνω, όταν και εμείς τον αναζητήσαμε από την Εστία τη σχολική χρονιά 2009 – 2010, για να μπορέσει η . να βγάλει αστυνομική ταυτότητα και να δώσει πανελλήνιες, δεν μπορέσαμε να τον βρούμε. [...] Ο ... ήταν για την . ένα όνομα και ένα επώνυμο μόνο στα χαρτιά της. Με τη βοήθεια του Ιδρύματος και τα δύο κορίτσια κατάφεραν να μεγαλώσουν σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον, να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο και σήμερα να εργάζονται και να είναι σωστοί άνθρωποι για την κοινωνία’, καταλήγει η κοινωνική λειτουργός.