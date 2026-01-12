Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας.

Ο Χάρης Δούκας και η Σοφία Σακοράφα απηύθυναν κάλεσμα για τη συμμετοχή στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας (8/3), με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα, Δευτέρα, άνοιξαν οι εγγραφές.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο Χάρης Δούκας ανεβαίνει τρέχοντας τα σκαλιά στο δημαρχείο. «Χάρη, μην τρέχεις, κράτα δυνάμεις για τον ημιμαραθώνιο», του λέει η Σοφία Σακοράφα. «Τρέχουμε όλη μέρα, τι να κάνουμε. Είναι μια προπόνηση κι αυτή», της απαντά ο δήμαρχος Αθηναίων.

Στη συνέχεια, ρωτά την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ εάν θα τρέξει στον ημιμαραθώνιο. «Το σκέφτομαι να σου πω την αλήθεια, είναι και η Ημέρα της Γυναίκας. Μπορεί με όλες τις γυναίκες», του απαντά η πρώην κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ του ακοντισμού.

«Φοράμε τα αθλητικά μας και προπονούμαστε για ρεκόρ στον φετινό Ημιμαραθώνιο της Αθήνας. 30.000 δρομείς σε τέσσερις διαδρομές δίνουν ραντεβού στις 8 Μαρτίου στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Εσύ θα μείνεις απ’ έξω; Οι εγγραφές άνοιξαν», έγραψε στην ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

Σήμερα, Δευτέρα, άνοιξαν οι εγγραφές για την Ημιμαραθώνιο της Αθήνας που, όπως κάθε χρόνο, είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη. Φέτος είναι διαθέσιμες 30.000 θέσεις. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ και αύξηση της τάξης του 20% σε σύγκριση με τον αγώνα του 2024.