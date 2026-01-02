O σκύλος με τα επίμονα γαβγίσματά του ειδοποίησε την γειτονιά ότι το αφεντικό του «έφυγε» από τη ζωή.

Ένα συγκινητικό περιστατικό που «ξύπνησε μνήμες» της ταινίας Χάτσικο που υμνεί την αφοσίωση ενός σκύλο προς το αφεντικό του έλαβε χώρα σήμερα στη Λαμία.

Το πρωί, γείτονας κάλεσε την αστυνομία λόγω επίμονων γαβγισμάτων από ένα μεγαλόσωμο σκύλο σε μονοκατοικία όπου διέμενε ένας ηλικιωμένος άνδρας. Ο σκύλος ήταν επιθετικός και δεν άφηνε κανέναν να μπει στο σπίτι, προστατεύοντας με πίστη τον ιδιοκτήτη του σύμφωνα με το Lamiareport.gr.

Στο σημείο κλήθηκε ο εκπαιδευτής σκύλων Βασίλης Τσιαμπούλας, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει το ζώο, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να εισέλθουν. Δυστυχώς, ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός, πιθανότατα από παθολογικά αίτια, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου θα εξακριβωθεί με τη νεκροψία – νεκροτομή. Το περιστατικό συγκίνησε τη γειτονιά, καθώς ο σκύλος παρέμεινε πιστός στον ιδιοκτήτη του μέχρι την τελευταία στιγμή, θυμίζοντας την αφοσίωση του «Χάτσικο».