Από ασφυκτικό θάνατο έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις ορειβάτες σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Η ιατροδικαστική έκθεση για τους τέσσερις ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια δείχνει ότι ο θάνατος τους ήταν ασφυκτικός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όπως αποφαίνεται η νεκροψία δεν βρέθηκαν εξωτερικές κακώσεις στο σώμα τους, ενώ φαίνεται ότι οι ορειβάτες καταπλακώθηκαν από μεγάλες ποσότητες χιονιού, γεγονός που οδήγησε στον ασφυκτικό θάνατό τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfao277b2nmp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα θύματα είχαν βρεθεί σχεδόν αγκαλιασμένα, καταπλακωμένα από τεράστιο όγκο χιονιού, σε δύσβατο σημείο της Φωκίδας, ενώ η πολύωρη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των σορών με ελικόπτερο ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/12). Οι σοροί εντοπίστηκαν λίγο πριν την κορυφή, σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη. Όπως διαπιστώθηκε, βρέθηκαν όλοι μαζί, σχεδόν αγκαλιασμένοι, στοιχείο που δείχνει ότι η χιονοστιβάδα εκδηλώθηκε αιφνίδια και οι ορειβάτες δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Τι συμβαίνει στο σώμα αν χτυπηθεί από χιονοστιβάδα

Ο Ζαφείρης Τρόμπακας, Διευθυντής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, μίλησε στο ΕΡΤnews για την τραγωδία στα Βαρδούσια. Όπως εξήγησε, η γενεσιουργός αιτία ήταν ο συνδυασμός υγρού χιονιού και ισχυρών βοριάδων, που οδήγησαν στη δημιουργία επικίνδυνων στρωμάτων χιονιού στις πλαγιές. Ο αέρας μεταφέρει και πολλαπλασιάζει τη χιονόπτωση στις υπήνεμες πλευρές, με αποτέλεσμα τη γρήγορη πτώση χιονοστιβάδας. Το χιόνι που έπεσε ήταν αρχικά υγρό, γεγονός που έκανε τη μάζα βαριά και έτοιμη να κινηθεί.

Ο κ. Τρόμπακας τόνισε τη σημασία της πρόληψης, όπως η εκτίμηση της σταθερότητας του χιονιού πριν από ανάβαση σε επικίνδυνες πλαγιές και η καταγραφή των περιοχών με ιστορικό χιονοστιβάδων. Ανέφερε παραδείγματα από τον Όλυμπο, όπου ακόμα και σε συνθήκες χωρίς χιονόπτωση, ο αέρας μπορεί να μεταφέρει χιόνι και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Σχετικά με τα αίτια θανάτου στις χιονοστιβάδες, εξήγησε ότι η πνιγμονή και οι κακώσεις είναι σοβαρές, ενώ το χειρότερο σενάριο είναι να παραμένει κάποιος ζωντανός θαμμένος στο χιόνι για ώρες, όπως συνέβη σε προηγούμενα περιστατικά. Η σωματική καταπόνηση, η αδυναμία αναπνοής και η συμπίεση από τόνους χιονιού οδηγούν τελικά σε θάνατο. Τέλος, ο κ. Τρόμπακας επεσήμανε τη σημασία της γρήγορης διάσωσης: σύμφωνα με διεθνείς οδηγίες, οι πιθανότητες επιβίωσης είναι πολύ υψηλές αν τα θύματα απελευθερωθούν μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά και μειώνονται δραματικά μετά τα 18 λεπτά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfap0wff346x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς προκλήθηκε η χιονοστιβάδα στα 2.200 μέτρα

Μιλώντας στο MEGA, ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κώστας Μαστροκωστόπουλος, ανέφερε ότι ένα από τα πιο πιθανά σενάρια είναι η χιονοστιβάδα να προκλήθηκε άθελά τους από τους ίδιους τους ορειβάτες.

Όπως εξήγησε, οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα καλές, γεγονός που οδήγησε τους τέσσερις να επιχειρήσουν ανάβαση στην κορυφή Κόρακας, σε υψόμετρο 2.495 μέτρων.

Περίπου στα 2.200 μέτρα, σε ένα κρίσιμο σημείο της διαδρομής, παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. «Είναι πολύ πιθανό, περνώντας από το συγκεκριμένο σημείο, με τα βήματά τους ή ακόμη και από μια δυνατή ηχώ, να προκλήθηκε η χιονοστιβάδα», σημείωσε. «Όταν το νέο χιόνι δεν έχει προλάβει να "κολλήσει" με το παγωμένο υπόστρωμα, ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος», εξήγησε - τονίζοντας πως οι συνθήκες ήταν «ιδανικές» για την δημιουργία χιονοστιβάδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfarz5msgs4x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως υπογράμμισε, καμία εμπειρία δεν μπορεί να μηδενίσει τον κίνδυνο στο βουνό. «Ήταν η άτυχη στιγμή για τους τέσσερις ορειβάτες. Υπάρχουν πολλές διαδρομές προς την κορυφή, όμως δυστυχώς επελέγη το πιο επικίνδυνο μονοπάτι», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται πως οι έρευνες ξεκίνησαν όταν ο πατέρας ενός εκ των ορειβατών επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί του για να τον ενημερώσει για τον θάνατο του παππού του. Καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση, σήμανε συναγερμός το απόγευμα, ωστόσο οι πιθανότητες άμεσου εντοπισμού ήταν περιορισμένες λόγω σκοταδιού κι έπειτα της έντονης ομίχλης.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια θανάτου, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ιατροδικαστική εξέταση, οι τέσσερις ορειβάτες φαίνεται πως κατέληξαν από ασφυξία. Η χιονοστιβάδα τους παρέσυρε για κάποια μέτρα και τους έθαψε κάτω από το χιόνι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfahelzoh9eh?integrationId=40599y14juihe6ly}