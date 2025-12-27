Η σημερινή κινητοποίηση έγινε μια συνολική απεργιακή δράση του κλάδου.

Σε 24ωρη απεργία προχώρησαν σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, οι ηθοποιοί, κλιμακώνοντας τον αγώνα τους απέναντι στη συνεχιζόμενη αδιαλλαξία των θεατρικών εργοδοτικών ενώσεων.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν όλες οι ειδικότητες του ελεύθερου θεάτρου- καλλιτέχνες, τεχνικοί, συντελεστές παραγωγής, εργαζόμενοι στην υποδοχή κοινού- μετατρέποντας τη σημερινή κινητοποίηση σε μια συνολική απεργιακή δράση του κλάδου, διαμηνύοντας πως «θα πάνε μέχρι τέλους».

Βασικός στόχος της απεργίας είναι να εξαναγκαστούν οι δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου, ΕΝΘΕΠΑ και ΠΕΕΘ, να προσέλθουν σε ουσιαστικό διάλογο με τον ΣΕΗ και να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν πληρωμένες πρόβες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, αυξήσεις στους μισθούς και την κατάργηση του καθεστώτος των ατομικών συμβάσεων, που- όπως καταγγέλλουν- επιβάλλονται με εκβιαστικούς όρους.

Όπως επισημαίνουν, είναι απαράδεκτο να θεωρείται αυτονόητο ότι οι πρόβες δεν αποτελούν εργασία, δεν αμείβονται και δεν ασφαλίζονται, ενώ παραμένει εκτεταμένο το φαινόμενο της κακοπληρωμένης, απλήρωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Η σημερινή απεργία αποτελεί συνέχεια της ιδιαίτερα επιτυχημένης κινητοποίησης της 5ης Δεκεμβρίου, όπου συμμετείχε το 97% των θιάσων, γεγονός που δείχνει τη μαζικότητα και την αποφασιστικότητα του κλάδου.

Η ανακοίνωση του ΣΕΗ

«Σάββατο 27 Δεκέμβρη οι ηθοποιοί απεργούμε.

Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε μέχρι την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στο ελεύθερο θέατρο.

Η απεργία του κλάδου μας στις 5 Δεκέμβρη έδειξε ότι έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας.

Τα θέατρα έμειναν κλειστά γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να δουλεύουμε με απλήρωτες και αν ασφαλιστές πρόβες, με ωρομίσθια ένσημα, με παραστάσεις που ανεβοκατεβαίνουν κατά πως βολεύει την εργοδοσία.

Η αδιάλλακτη στάση και τα ψέματα της εργοδοσίας πήραν την απάντηση τους με απεργία στο 97% των θεάτρων.

Συνεχίζουμε με απεργία όλου του κλάδου δίνοντας τη μάχη για υπογραφή κλαδικής σύμβασης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον υπογράψουν οι δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις.

Δεν υποχωρούμε.

Απαιτούμε:

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο

Μισθό 1250 ευρώ για 5 – 8 παραστάσεις

Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1 – 4 παραστάσεις

Πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη».

Στο πλαίσιο της απεργίας έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 7.30 το απόγευμα στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, με στόχο να δοθεί μαζική απάντηση στην εργοδοσία και να ενισχυθεί η πίεση για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχει και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, επισημαίνοντας ότι η έκβαση της απεργίας των ηθοποιών αφορά συνολικά τον χώρο του θεάματος. Όπως τονίζει, μια νίκη θα ανοίξει τον δρόμο για τη διεκδίκηση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης και για τους μουσικούς και τις υπόλοιπες ειδικότητες, υπογραμμίζοντας ότι στη σημερινή μάχη συγκρούονται το δίκιο των εργαζομένων με τον φόβο που επιχειρεί να επιβάλει η εργοδοσία.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά χαρακτηρίζονται τα μηνύματα στήριξης από το κοινό, αλλά και από δεκάδες ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, που δηλώνουν αλληλέγγυοι στις διεκδικήσεις των ηθοποιών. Το ΣΕΗ τονίζει ότι 13 χρόνια χωρίς Συλλογική Σύμβαση είναι πάρα πολλά και ξεκαθαρίζει πως τα θέατρα δεν κλείνουν λόγω των απεργιών, αλλά εξαιτίας της αδιαλλαξίας της εργοδοσίας. Ο κλάδος, όπως σημειώνει, δεν ζητά υποσχέσεις για το μέλλον, αλλά κατοχυρωμένα δικαιώματα και Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εδώ και τώρα.

Από την πλευρά της η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα. Με έκτακτη ανακοίνωσή της η ΕΝΘΕΠΑ επισημαίνει ότι ορισμένα θέατρα θα παραμείνουν κλειστά, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στην απεργιακή κινητοποίηση του ΣΕΗ. Παράλληλα, τονίζεται ότι άλλες σκηνές θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς –όπως αναφέρεται– οι ηθοποιοί διατηρούν τόσο το δικαίωμα στη διεκδίκηση όσο και το δικαίωμα στην εργασία.

Η ανακοίνωση ΕΝΘΕΠΑ

«Από το πρωί διακινείται η είδηση ότι τα θέατρα θα παραμείνουν κλειστά λόγω της απεργίας του ΣΕΗ και ότι οι θεατές θα πρέπει να ακυρώσουν τα εισιτήριά τους.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη διάδοση αυτής της γενικευμένης και ανακριβούς πληροφόρησης. Όπως σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση, έτσι και τώρα, κάποια θέατρα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ άλλα θα λειτουργήσουν κανονικά.

Τονίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στην απεργία, αλλά εξίσου όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία.

Μια απλή επίσκεψη στις πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων αρκεί για να διαπιστωθεί ότι περίπου 70% των προγραμματισμένων παραστάσεων θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Καλούμε, επομένως, το κοινό να ενημερώνεται υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές και τις παραγωγές/θέατρα για τις συγκεκριμένες παραστάσεις που τους ενδιαφέρουν.

Η ΕΝΘΕΠΑ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα που απορρέει από τη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών».