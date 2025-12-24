Συνελήφθησαν δύο εργαζόμενοι και δύο πελάτες που εντοπίστηκαν μέσα στο κατάστημα με τα «φρουτάκια».

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για «φρουτάκια» το πρωί της Τρίτης μετά από επιχείρηση της αστυνομίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, κατά την οποία ελέγχθηκε το εν λόγω κατάστημα και συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα άτομα, ανάμεσα στα οποία οι δύο είναι εργαζόμενοι, η προσωρινά υπεύθυνη και ένας υπάλληλος, και οι δύο πελάτες, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παράνομα παιχνίδια.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η προσωρινά υπεύθυνη, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είχε εγκαταστήσει και επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών τύπου «φρουτάκια» στους πελάτες, ενώ παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέσω υπολογιστή – server που χειριζόταν η ίδια, αφενός εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και αφετέρου είχε τη δυνατότητα να αλλάζει την εικόνα που εμφανίζεται στις οθόνες των παικτών – πελατών, για να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα.

Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 33 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό,

- κέντρο ελέγχου και διαχείρισης – server (αποτελούμενος από κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιφερειακό υλικό), καθώς και

- το χρηματικό ποσό των 555 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.