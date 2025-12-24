Πάνω από 2.000 κάμερες θα τοποθετηθούν εντός του 2026 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» ο Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε πως οι πρώτες βεβαιώσεις παραβάσεων θα γίνουν εντός του Ιανουαρίου ενώ το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο θα έχει αυτοματοποιηθεί η διαδικασία προκειμένου όλα να γίνονται γρήγορα.

«Οι κάμερες είναι εμφανέστατες, ο σκοπός δεν είναι να μπούνε κάμερες κρυφές μέσα σε δέντρα για να αιφνιδιάσουμε τους πολίτες, ο σκοπός είναι να μην κάνουν την παράβαση. Μακάρι ο πολίτης να ξέρει που είναι η κάμερα και να μην περάσει με κόκκινο. Μας βοηθάνε οι εφαρμογές που δείχνουν που είναι οι κάμερες γιατί και η Περιφέρεια Αττικής και το υπορυγείο Μεταφορών και εμείς δεν έχουμε στόχο να βγούμε φορομπηχτικά να βεβαιώσουμε κλήσεις, σκοπός είναι να σταματήσουμε να περνάμε με κόκκινο, να μην τρέχουμε με 200» τόνισε.

Τόνισε πως για τις παραβάσεις θα υπάρχει και ανθρώπινο μάτι για να εξαλειφθεί η πιθανότητα λάθους. «Από την ώρα που θα την βεβαιώσει σε όσους έχουμε δηλωμένο το κινητό μας στο Εθνικό Μητρώο επικοινωνίας η κλήση θα έρχεται στο κινητό, όσοι δεν έχουν το κινητό τους θα έρχεται με τον κλασικό αναλογικό τρόπο δηλαδή με χαρτί στη διεύθυνση που έχουμε δηλωμένη. Θα έρχεται η ενημέρωση ότι ελέγχεστε για αυτή την παράβαση, ο πολίτης θα έχει το δικαίωμα εντός 13 ημερών να μπει και να δει τη φωτογραφία ή το βίντεο, θα μπορεί να κάνει την ένστασή του και να κλείσει και ραντεβού για τηλεδιάσκεψη με τον αξιωματικό υπηρεσίας προκειμένου να του πει «πήγαινα στο νοσοκομείο ή ήταν μια έκτακτη ανάγκη» κλπ ή αν δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία να προχωρήσουμε άμεσα σε ηλεκτρονική πληρωμή του ποσού».