Ανοιχτά θα είναι τα σούπερ μάρκετ αύριο παραμονή Χριστουγέννων. Έτσι οι καταναλωτές θα μπορούν μέχρι αύριο να πραγματοποιήσουν τα τελευταία τους ψώνια για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
Ανήμερα Χριστουγέννων και δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων τα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά. Από το Σάββατο ξανά θα λειτουργήσουν ξανά τα σούπερ μάρκετ.
Τι ώρα ανοίγουν και τι ώρα κλείνουν 24/12 τα σούπερ μάρκετ
- Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00
- ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00
- LIDL: 07:45 – 21:00
- myMarket: 08:00 – 21:00
- Market In: 08:00 – 21:00
- Μασούτης: 08:00 – 20:00
- Κρητικός: 08:00 – 21:00
Το εορταστικό ωράριο των επόμενων ημερών (2025)
- Τρίτη 23 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00
- Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00
- Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου: Αργία
- Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Αργία
- Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00
- Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00
- Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00
- Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00
- Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00
- Πέμπτη 1 Ιανουαρίου: Αργία
- Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Κλειστά