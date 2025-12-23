Ανοιχτά θα είναι και αύριο παραμονή Χριστουγέννων τα σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα.

Ανοιχτά θα είναι τα σούπερ μάρκετ αύριο παραμονή Χριστουγέννων. Έτσι οι καταναλωτές θα μπορούν μέχρι αύριο να πραγματοποιήσουν τα τελευταία τους ψώνια για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Ανήμερα Χριστουγέννων και δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων τα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά. Από το Σάββατο ξανά θα λειτουργήσουν ξανά τα σούπερ μάρκετ.

Τι ώρα ανοίγουν και τι ώρα κλείνουν 24/12 τα σούπερ μάρκετ

Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00

LIDL: 07:45 – 21:00

myMarket: 08:00 – 21:00

Market In: 08:00 – 21:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 21:00

Το εορταστικό ωράριο των επόμενων ημερών (2025)