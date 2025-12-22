Ανάρτηση έκανε ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Για «χιονοεκπλήξεις» στο φινάλε του 2025 κάνει λόγο ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας με ανάρτησή του στο facebook.

Όλη η ανάρτηση:

«Με μουντό, βροχερό καιρό και λίγα χιόνια τα φετινά Χριστούγεννα...»

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Με αρκετές βροχές οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα.

Οι περισσότερες βροχές το τριήμερο Τρίτη - Πέμπτη θα εκδηλώθουν στα δυτικά-βόρεια- ανατολικό Αιγαίο -Δωδεκάνησα

(καιρός τύπου -Π-).

Τα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα χιονοδρομικά.

Η θερμοκρασία θα γίνει λίγο πιο χειμωνιάτικη.

Από την Παρασκευή και το Σ/Κ βελτιώνεται ο καιρός.

Φινάλε το 2025 θα κάνει με περισσότερο κρύο και ίσως και χιονο-εκπλήξεις!

Ακολουθεί η συσσώρευση υετού το επόμενο τριήμερο και ο καιρός σε 10 Χριστουγεννιάτικους προορισμούς.

Καλά Χριστούγεννα!

