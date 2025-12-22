Για «χιονοεκπλήξεις» στο φινάλε του 2025 κάνει λόγο ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας με ανάρτησή του στο facebook.
Όλη η ανάρτηση:
«Με μουντό, βροχερό καιρό και λίγα χιόνια τα φετινά Χριστούγεννα...»
Καλημέρα και καλή εβδομάδα!
Με αρκετές βροχές οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα.
Οι περισσότερες βροχές το τριήμερο Τρίτη - Πέμπτη θα εκδηλώθουν στα δυτικά-βόρεια- ανατολικό Αιγαίο -Δωδεκάνησα
(καιρός τύπου -Π-).
Τα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα χιονοδρομικά.
Η θερμοκρασία θα γίνει λίγο πιο χειμωνιάτικη.
Από την Παρασκευή και το Σ/Κ βελτιώνεται ο καιρός.
Φινάλε το 2025 θα κάνει με περισσότερο κρύο και ίσως και χιονο-εκπλήξεις!
Ακολουθεί η συσσώρευση υετού το επόμενο τριήμερο και ο καιρός σε 10 Χριστουγεννιάτικους προορισμούς.
Καλά Χριστούγεννα!
{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid07DyH5tchw8g4gGxvwfE5NY9UbqMVZwNmwy5wbXSaU4aDAzJe4EmrfBGjCwLZ1mfXl}