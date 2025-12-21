Δείτε το ωράριο των καταστημάτων σήμερα Κυριακή 12/12.

Η τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα σήμερα και τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά για τις εορταστικές αγορές.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο, σήμερα 21 Δεκεμβρίου τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν από τις 11:00 έως τις 18:00.

Σε ισχύ βρίσκεται εξάλλου το χριστουγεννιάτικο εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Σημειώνεται ότι έρχονται 2 μέρες με κλειστά μαγαζιά, την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων, στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, καθώς και την Πρωτοχρονιά. Επιπλέον, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 τα καταστήματα θα είναι επίσης κλειστά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά, το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή 21/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12: 09:00 – 21:00

Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12: 09:00 – 18:00

Για κάποια σούπερ μάρκετ θα είναι η πρώτη Κυριακή που θα είναι ανοιχτά ενόψει του εορταστικού ωραρίου ενώ για κάποια άλλα, όπως το LIDL, θα είναι η δεύτερη Κυριακή.

Ο Σκλαβενίτης πρόκειται να παραμείνει ανοιχτός από τις 11:00 μέχρι τις 20:00 για αύριο Κυριακή, ενώ είναι προγραμματισμένο να ανοίξει και το επόμενο Σαββατοκύριακο 08:00-21:00 το Σάββατο και 11:00-20:00 την Κυριακή.

Το κατάστημα Μασούτης στο MEDITERRANEAN COSMOS πρόκειται να είναι ανοικτό από τις 11:00 ως και τις 20:00 ενώ το κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» θα είναι ανοικτό από τις 07:00 ως και τις 23:00.

Από εκεί και πέρα, ανοιχτά θα είναι επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο 11:00 - 16:00

Το My Market την Κυριακή 21/12 πρόκειται να λειτουργεί, με ωράριο στα περισσότερα καταστήματα 11:00 - 20:00.

Ανοικτά θα είναι και τα καταστήματα της αλυσίδας Lidl. Τα καταστήματα LIDL θα ανοίξουν στις 11 το πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ.