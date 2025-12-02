Τα αεροδρόμια που αφορά ο διαγωνισμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την προμήθεια και την εγκατάσταση οχτώ νέων συστημάτων ραντάρ σε ισάριθμα αεροδρόμια.

Ειδικότερα, η διακήρυξη αφορά οχτώ συστήματα ραντάρ με δυνατότητα Mode-S και επικαιροποιημένες προδιαγραφές- συνολικού κόστους 53,6 εκατ. ευρώ- και τις εργασίες εγκατάστασης στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ατταβύρου, Τερματικού Αεροδρομίου Ρόδου, Κέρκυρας, Λήμνου, Καρπάθου και Ανδραβίδας.

«Η εγκατάσταση νέων ραντάρ με δυνατότητα Mode S σε ελληνικά αεροδρόμια αποτελεί έναν από τους επτά βασικούς πυλώνες του σχεδίου δράσης που εφαρμόζουμε με σκοπό την αναβάθμιση του τομέα της αεροναυτιλίας, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG MOVE), την EASA και το Eurocontrol», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

«Ο εκσυγχρονισμός των τεχνολογικών συστημάτων αποτελεί αναγκαία συνθήκη σε αυτή την προσπάθεια, η οποία πλαισιώνεται από τη διοικητική μεταρρύθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που ήδη θεσμοθετήθηκε και φυσικά, τις προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, οι οποίες συνεχίζονται», συμπλήρωσε.