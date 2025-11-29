Το μήνυμα των εκλογών στους δικηγόρους.

Εκλογές «βαρόμετρο» για την πολιτικές τάσεις και την επιρροή των κομμάτων στους δικηγόρους που αποτελούν το μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας, διεξάγονται σε αύριο Κυριακή, 30 Νοεμβρίου και τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου στους Δικηγορικούς Συλλόγους όλης της χώρας. Συνολικά 46.876 δικηγόροι θα ψηφίσουν για την ανάδειξη νέων διοικήσεων τετραετούς θητείας.

Η εκλογική μάχη αναμένεται σκληρή με δεδομένη την οικονομική και ασφαλιστική πίεση που υφίσταται η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μία νέα πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται από την ίδρυση των ιδιωτικών Νομικών Σχολών αλλά και την ταχύτητα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών με όποιες συνέπειες μπορεί να έχουν στο επάγγελμά τους.

Τα αποτελέσματα των εκλογών θα δείξουν και τη στάση που επιθυμούν οι δικηγόροι να κρατήσουν απέναντι στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, αν δηλ θα θελήσουν να έρθουν σε ευθεία αντιπαράθεση ή και σύγκρουση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή αντίθετα, να δείξουν διάθεση συνεργασίας, τηρώντας διαλλακτική στάση.

Στην Αθήνα, εκτός εκλογικής αναμέτρησης θα είναι ο νυν πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός καθώς εξάντλησε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δυο τετραετιών που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων.Πάντως, ο κ. Βερβεσός επισήμως δεν έδωσε το δαχτυλίδι της διαδοχής σε κανέναν από τους υποψηφίους προέδρους που διεκδικούν την ψήφων των συναδέλφων τους

Ως υποψήφιοι πρόεδροι στην εκλογική «κούρσα» του ΔΣΑ συμμετέχουν:

1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

2. ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗTPIOY

3. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

5. ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

6. ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ

7. ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

8. ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ προέδρων που είτε κατέρχονται μεμονωμένα είτε με συνδυασμούς , όπως επίσης και συναδέλφους τους που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία χωρίς υποψήφιο πρόεδρο .

Επαναληπτικές εκλογές θα διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου σε όσους δικηγορικούς συλλόγους δεν αναδείξουν νέα διοίκηση από τον πρώτο γύρο.