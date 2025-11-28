«Επικίνδυνη, πανάκριβη και ξεπερασμένη η καύση απορριμμάτων».

Το Δυτικό Μέτωπο και το Φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά συνδιοργανώνουν ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Όχι στην ιδιωτικοποίηση και την καύση των σκουπιδιών- Εναλλακτικά μοντέλα διαχείρισης απορριμμάτων».

Η ανοιχτή συζήτηση, με με παρεμβάσεις κινημάτων και συλλογικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, στο Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ (3ης Σεπτεμβρίου 110, 17:30).



«Η καύση των σκουπιδιών είναι καταστροφική για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τη ζωή των ανθρώπων όπως φανερώνουν δεκάδες επιστημονικές μελέτες σε ολόκληρο τον πλανήτη που ερεύνησαν τις επιπτώσεις σε περιοχές στις οποίες εφαρμόστηκε η καύση απορριμμάτων», επισημαίνουν οι διοργανωτές.

«Η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλλει την καύση των απορριμμάτων ως βασική μέθοδο διαχείρισης των αστικών αποβλήτων προκειμένου να εξυπηρετήσει τα οικονομικά συμφέροντα των καρτέλ της ενέργειας και των σκουπιδιών. Η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι μέρος ενός συνολικότερου σχεδίου για την ιδιωτικοποίηση όλων των τομέων στρατηγικής σημασίας όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων και της ενέργειας», συμπληρώνουν.

«Η καύση είναι επικίνδυνη, πανάκριβη και ξεπερασμένη μέθοδος διαχείρισης των σκουπιδιών που εκτοξεύει το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων», τονίζουν ακόμα μεταξύ άλλων.

Ομιλητές:

- Η κατάσταση στη διαχείριση των απορριμμάτων- το κυβερνητικό σχέδιο για την καύση- η πρόταση για εναλλακτική διαχείριση, Τάσος Κεφαλάς- Δέσποινα Σπανούδη, Δυτικό Μέτωπο

- Προώθηση της ιδιωτικοποίησης με όχημα την καύση των απορριμμάτων και οι συνέπειες της- η σύνδεση με τα βασικά αγαθά του νερού και της ενέργειας. Βαγγελιώ Σωτηροπούλου, Φεστιβάλ για το Νερό και τα Κοινά Αγαθά

- Επιπτώσεις στην δημόσια υγεία από την καύση αποβλήτων στην ΑΓΕΤ, αποτελέσματα της μελέτης του Ιατρικού Συλλόγου, Τσάμης Μάκης τ. πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

- Η εμπειρία από ευρωπαϊκά κινήματα κατά της καύσης των αποβλήτων, Salvatore Paolo De Rosa, ακαδημαϊκός ερευνητής, μέλος του «Stop Biocidio», κινήματος κατά της ρύπανσης από τα απόβλητα και την καύση τους στην Καμπανία (Ιταλία)

- Shlomo Dowen, εθνικός συντονιστής του δικτύου Without Incineration Network (UKWIN), Ηνωμένο Βασίλειο

